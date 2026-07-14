Unos 30 aprehendidos en operativo contra venta de sustancias ilícitas cerca de las escuelas

Procurador de la Nación, Luis Carlos Gómez, participó de los operativos.

Fiscalía de Drogas en los operativos. / Foto cortesía: Procuraduría de la Nación.

Panamá/La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, con apoyo de la Policía Nacional y del Senan, desarrolló la operación “Impacto Escolar”, logrando la aprehensión de aproximadamente 30 personas por su presunta vinculación con la venta de sustancias ilícitas en las proximidades de centros educativos a nivel nacional.

Las diligencias se dieron simultáneamente en las provincias del país.

El procurador de la Nacion, Luis Gómez, encabezó los operativos.
El procurador de la Nacion, Luis Gómez, encabezó los operativos. / Foto cortesía: Procuraduría de la Nación.

Con esta operación se combate la actividad relacionada con la venta de sustancias ilícitas en nuestras comunidades, que afectan a la sociedad y sobre todo a nuestra juventud.

Próximamente se pondrá a disposición de los Juzgados de Garantías para las respectivas audiencias de legalización de aprehensión, imputación de cargos y aplicación de medidas cautelares.

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