CSS avanza en homologación de 134 técnicos en urgencias médicas

La institución informó que los recursos necesarios para cubrir los ajustes salariales derivados de la reclasificación ya fueron incluidos en su planificación presupuestaria para 2026.

Ciudad de Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) avanza en el proceso para reconocer y homologar a cerca de 134 profesionales en el cargo de Técnicos en Urgencias Médicas II, correspondiente al nivel de licenciatura.

La institución informó que los recursos necesarios para cubrir los ajustes salariales derivados de la reclasificación ya fueron incluidos en su planificación presupuestaria para 2026.

Rosilda Robinson, directora ejecutiva nacional de Recursos Humanos de la CSS, explicó que el trámite fue remitido al Pleno de la Junta Directiva para su consideración y aprobación. Según estimó, la decisión podría concretarse en menos de un mes.

“Confiamos en que, en menos de un mes, podremos contar con la aprobación. Los recursos ya están contemplados y también hemos iniciado la revisión de los documentos para proceder con las clasificaciones y emitir las resoluciones correspondientes”, señaló Robinson.

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La funcionaria indicó que la CSS ha sostenido conversaciones con representantes de la Asociación Nacional de Técnicos en Urgencias Médicas, con el objetivo de informarles sobre los avances y explicar las etapas que aún deben completarse.

Una vez concluida la evaluación técnica, la propuesta debe ser sometida a la Junta Directiva, instancia facultada por la Ley Orgánica para aprobar la incorporación de nuevos cargos al Manual Descriptivo de Puestos de Salud.

Tras la aprobación del cargo, comenzará la clasificación individual de cada profesional. Robinson aclaró que la homologación no se aplicará de forma automática ni colectiva, debido a que cada expediente debe ser revisado para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos.

“Tenemos los recursos para cumplir con los ajustes salariales por reclasificación. Fueron incluidos en el proyecto presupuestario de 2026, pero primero debemos completar el procedimiento, incorporar el cargo al manual y emitir las resoluciones individuales”, agregó.

Hasta el momento, aproximadamente 134 profesionales han presentado la documentación requerida, incluido el reconocimiento de la idoneidad expedida por el Consejo Técnico de Salud.

El cargo de Técnico en Urgencias Médicas fue aprobado por la Dirección General de Carrera Administrativa mediante la Resolución N.° 12 del 4 de marzo de 2024. Para que sea reconocido dentro de la estructura administrativa de la CSS, todavía debe completar la evaluación técnica y recibir la aprobación de la Junta Directiva.