Siete personas presuntamete integrantes de una pandilla quedan detenidas provisionalmente

Durante la audiencia, la jueza de garantías validó los riesgos procesales expuestos por la Fiscalía y concluyó que la detención provisional era la medida cautelar más adecuada y proporcional mientras se desarrolla la investigación.

Lo que comenzó con una serie de allanamientos en distintos puntos de San Miguelito concluyó con siete presuntos integrantes de una estructura criminal enviados a detención provisional. La Fiscalía sostiene que el grupo reclutaba jóvenes mediante amenazas y estaría implicado en delitos de pandillerismo, homicidio, porte ilegal de armas y drogas.

La decisión del juzgado se produjo tras una audiencia de control de garantías, en la que el Tribunal declaró legales las aprehensiones, dio por presentada la imputación de cargos y decretó la medida cautelar de detención provisional mientras avanzan las investigaciones.

Los imputados fueron aprehendidos durante la operación "Harpía", desarrollada el pasado 16 de julio de 2026, mediante diligencias de registro y allanamiento realizadas en conjunto con la Dirección Nacional de Inteligencia y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional.

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De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, la operación permitió la desarticulación de una presunta estructura criminal que operaba en el distrito de San Miguelito.

La Fiscalía sostiene que el grupo reclutaba a jóvenes del sector mediante supuestas amenazas y que estaría relacionado con la presunta comisión de los delitos de pandillerismo, homicidio, porte ilegal de armas de fuego y delitos relacionados con drogas.

Durante la audiencia, la jueza de garantías validó los riesgos procesales expuestos por la Fiscalía y concluyó que la detención provisional era la medida cautelar más adecuada y proporcional mientras se desarrolla la investigación.

La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso de ejercer la acción penal con respeto a los derechos de los ciudadanos y en estricto cumplimiento de la Constitución y la ley.