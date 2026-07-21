Minsa ordena retirar del mercado dos protectores solares

El Minsa ordenó a todos los distribuidores retirar inmediatamente los lotes disponibles y presentar ante la Dirección de Farmacia y Drogas un informe sobre el proceso en un plazo no mayor de 30 días.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, ordenó el retiro inmediato de todos los lotes disponibles en el mercado de dos protectores solares de la marca Nivea, tras cancelar sus registros sanitarios.

La medida alcanza a los productos Nivea Sun Protect & Refresh FPS 50 Sistema de Protección UVA UVB, con registro sanitario 106527, y Nivea Sun Protect & Refresh FPS 30 Protector Solar, con registro sanitario 106521.

Ambos productos son fabricados por Beiersdorf Manufacturing Tres Cantos S.L., de España. Sus registros sanitarios habían sido expedidos el 6 de diciembre de 2019 y tenían fecha de expiración para el 6 de diciembre de 2029.

Las resoluciones del Minsa señalan que la Comisión Europea, mediante su sistema de alerta rápida Safety Gate, informó sobre el cese de comercialización y retiro de varios productos cosméticos que contenían ingredientes prohibidos.

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Entre estos productos se encontraban los protectores solares señalados, debido a que incluyen el compuesto 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde, conocido como BMHCA, una sustancia incorporada en la lista de ingredientes prohibidos para productos cosméticos por la normativa europea.

De acuerdo con la documentación, el compuesto está clasificado dentro de las sustancias que no pueden formar parte de productos cosméticos por sus posibles efectos cancerígenos, mutágenos o tóxicos para la reproducción.

Además de cancelar los registros sanitarios, el Minsa ordenó a todos los distribuidores retirar inmediatamente los lotes disponibles y presentar ante la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas un informe sobre el proceso en un plazo no mayor de 30 días.

Las resoluciones fueron emitidas el 7 de julio de 2026 y comenzaron a regir tras su publicación en la Gaceta Oficial Digital este martes 21 de julio.