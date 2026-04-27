LPF Torneo Clausura 2026 resultados| La clasificación en la Conferencia Oeste se pone al rojo vivo

Sintoniza el partido Alianza FC vs Sporting San Miguelito, el sábado 2 de mayo a las 8:30 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Los seis equipos que integran la Conferencia Oeste cerraron la jornada 15 con tres partidos cuyos resultados dejaron todo listo para una fecha 16 que llevará las emociones de los fanáticos al extremo.

A continuación hacemos una síntesis de lo ocurrido en el 'Salvaje Oeste'.

Veraguas United 1-1 Unión Coclé FC

El Veraguas United se aferra al primer lugar de la Conferencia Oeste al empatar con el Unión Coclé, que lucha por entrar en los playoffs.

Juan Sagel le dio la ventaja parcial a los veragüenses con un gol al minuto 23.

Rogelio Rodríguez concretó el tanto del empate para los coclesanos al minuto 68.

El partido se realizó en el estadio Aristocles 'Toco' Castillo de la ciudad de Santiago.

CAI 3-2 CD Universitario

El Club Atlético Independiente se impone al conjunto universitario en un juego que se llevó a cabo en el estadio Agustín 'Muquita' Sánchez de La Chorrera.

Brandon Waterman (40'), Iván Anderson (en propia portería al 86') y Keny Bonilla en tiempo de reposición (90+3') fueron los autores de las anotaciones del equipo 'vikingo'.

Víctor Ávila concretó un doblete pata Universitario con goles a los minutos 62 y 84.

Herrera FC 1-2 San Francisco FC

Los 'Monjes' franciscanos avivaron sus esperanzas de meterse en la zona de playoffs tras vencer al elenco herrerano en el estadio Gustavo Posam de Parita.

Simao Garcés llevó adelante el ataque del San Francisco con dos goles, a los minutos 45 y 49. En tanto que Jorge Aristizábal concretó el tanto de Herrera FC al minuto 26.

Te puede interesar: Panamá celebra la conquista del oro en el béisbol de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026

Situación en el Oeste

Con los resultados de esta jornada, el Veraguas United alcanza 22 puntos en 15 jornadas que le tienen en el primer lugar de la Conferencia Oeste.

CAI y Unión Coclé FC están en la zona de playoffs con 20 unidades cada uno. Cerca está el San Francisco FC con 17 puntos.

Estos cuatro elencos son los que tienen posibilidades reales de pasar a la siguiente etapa. Cualquiera de los tres equipos que ocupan los primeros puestos de la conferencia podrían quedarse con el primer puesto. El San Francisco, aún mantiene vivas las esperanzas de permanecer en la competencia ya que necesita ganar su próximo partido y esperar que el CAI o Unión Coclé pierda por un margen de goles que le sea suficiente para colarse en los playoffs.