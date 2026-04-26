EN VIVO Béisbol Mayor 2026| Bocas del Toro vs Chiriquí: juego 3 de la serie final por TVMAX, TVN Pass y YouTube

Panamá/Los equipos de Bocas del Toro y Chiriquí reanudan hostilidades, en el estadio Kenny Serracín de David, para la disputa del tercer partido de la serie final del 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor que se transmite a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Las alineaciones han sido confirmadas y las presentamos a continuación.

Previa

Después de dos juegos intensos en Changuinola, ambos conjuntos se enfrentarán en un juego que podría ser clave para el rumbo de la serie. Los 'Tortugueros' bocatoreños tienen la ventaja al ganar los dos juegos por la misma vía, con remontadas concretadas en las postrimerías.

La ofensiva bocatoreña ha aprovechado la inconsistencia del relevo de su oponente de turno para obtener las victorias. En dos juegos disputados, Bocas del Toro ha conectado 21 imparables en 66 turnos para un promedio de .318.

En cuanto a su pitcheo colectivo, este ha permitido cinco carreras limpias en 18 entradas para una efectividad de 2.50.

Por su parte, el bateo de Chiriquí ha pegado 13 incogibles en 61 oportunidades para .213 de promedio. Mientras que sus lanzadores han tolerado ocho anotaciones limpias en 16 episodios para 4.50 de efectividad.

Otro aspecto a considerar es que los bocatoreños registran cuatro bases robadas ante una de los chiricanos. Esto representa un recurso adicional que los 'Tortugueros' han sabido utilizar.

Además, la defensa de Bocas del Toro ha cometido un error en dos juegos ante tres del 'Ganao' Bravo' chiricano.

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Estado de la serie final