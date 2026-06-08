Peso Pluma y Kenia Os confirman su ruptura tras meses de rumores en redes

La noticia rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, ya que la relación entre ambos había sido objeto de atención mediática y especulación en redes sociales debido a la popularidad de ambos en la industria musical.

La cantante e influencer mexicana Kenia Os y el artista urbano Hassan Emilio Kabande Laija, conocido artísticamente como Peso Pluma, confirmaron el fin de su relación sentimental mediante un comunicado publicado en conjunto en redes sociales.

En el mensaje, ambos expresaron que la decisión de terminar su vínculo se dio en “amor, respeto y en los mejores términos”, dejando claro que se trata de una separación amistosa y sin conflictos públicos.

“Siempre hemos priorizado nuestra privacidad e integridad como personas y agradecemos profundamente el cariño recibido a lo largo de este tiempo”, señala el comunicado, en el que además solicitaron respeto hacia su decisión y su vida personal en este momento.

La noticia rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, ya que la relación entre ambos había sido objeto de atención mediática y especulación en redes sociales debido a la popularidad de ambos en la industria musical.

Kenia Os es una de las figuras digitales más influyentes de México, con una carrera que inició en plataformas como YouTube y que posteriormente evolucionó hacia la música pop y el streaming, consolidándose como una de las artistas juveniles más escuchadas en la región.

Por su parte, Peso Pluma, nombre artístico de Hassan Emilio Kabande Laija, es uno de los exponentes más importantes de la música regional mexicana y los corridos tumbados, género con el que ha alcanzado éxito internacional y múltiples reconocimientos.

Puedes leer: Leonor y Sofía sorprenden al asistir al concierto de Bad Bunny en Madrid