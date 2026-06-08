Leonor y Sofía sorprenden al asistir al concierto de Bad Bunny en Madrid

El concierto de Bad Bunny en Madrid , que forma parte de su gira internacional, también ha llamado la atención en otras ocasiones por la presencia de celebridades y figuras públicas.

La heredera al trono de España, la princesa de Asturias Leonor de Borbón, y su hermana, la infanta Sofía, se convirtieron en protagonistas inesperadas de la noche del domingo tras asistir al concierto del cantante urbano Bad Bunny en Madrid.

Las jóvenes royals fueron vistas disfrutando del espectáculo desde un palco, donde compartieron junto a un grupo de amigas. Vestidas de forma informal, ambas habrían cantado y bailado varios de los éxitos del artista, según reportes de medios de comunicación españoles.

El momento más comentado en redes sociales fue captado por el periodista y creador de contenido Javi Hoyos, en el que una de las amigas intenta cubrir a la princesa al notar que estaban siendo grabadas, usando un abanico para ocultarla parcialmente.

La asistencia de Leonor y Sofía al evento generó gran repercusión en España, especialmente porque horas antes habían participado junto a los reyes Felipe VI y Letizia en la misa de Corpus Christi en la plaza de Cibeles, que reunió a cerca de un millón de personas.

Expertos en comunicación y cultura han destacado positivamente que las integrantes de la familia real participen en actividades de ocio propias de su edad, en un contexto más relajado y cercano al de cualquier joven.

El concierto de Bad Bunny en Madrid, que forma parte de su gira internacional, también ha llamado la atención en otras ocasiones por la presencia de celebridades y figuras públicas, consolidándose como uno de los espectáculos más concurridos y comentados del panorama musical actual.

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