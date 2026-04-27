Juegos Suramericanos de la Juventud dejan un legado importante para Panamá

La presidenta del COP resaltó que el país superó el pronóstico de medallas al obtener 29 preseas, una cifra que casi iguala la suma total de los últimos tres juegos en los que participó la delegación panameña.

Ciudad de Panamá/Damaris Young, presidenta del Comité Olímpico de Panamá (COP), realizó un balance positivo de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, destacando que no solo se cumplieron los objetivos deportivos, sino que el evento funcionó como una herramienta de unión social y motor de desarrollo económico.

Según el informe elaborado por Deloitte, por cada dólar invertido en los juegos se generó un retorno de $2,91 para Panamá, además de alcanzar más de 110 millones en impacto digital.

Young expresó su satisfacción por los resultados de Panamá 2026, calificando la clausura como una fiesta donde los atletas celebraron junto a artistas nacionales.

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En cuanto al desempeño deportivo, Damaris Young informó que Brasil se coronó campeón y Venezuela logró un histórico subcampeonato, mientras que Panamá se ubicó a mitad de tabla, ascendiendo dos posiciones respecto a su participación anterior.

La presidenta del COP resaltó que el país superó el pronóstico de medallas al obtener 29 preseas, una cifra que casi iguala la suma total de los últimos tres juegos en los que participó la delegación panameña. Este logro, según Young, es fruto del trabajo en conjunto y de estrategias específicas para garantizar el éxito de los atletas.

Sobre las disciplinas con mayores avances, la dirigente olímpica señaló que aquellos deportes con mejor organización deportiva obtuvieron los mejores resultados, ratificando que organización es igual a resultados deportivos. Además, destacó que del presupuesto total de más de 30 millones de dólares, una parte significativa quedará como legado deportivo en equipamiento e infraestructura deportiva, lo que permitirá a las organizaciones que aún no han alcanzado su máximo potencial aprovechar estas herramientas para transformar sus respectivos deportes.

Para garantizar la transparencia en el uso de los recursos, el Comité Olímpico de Panamá contrató a Deloitte para la evaluación de impactos económicos y sociales, y a BDO como auditor externo independiente. En los próximos meses, se entregará al país un informe de rendición de cuentas que detallará el destino de cada dólar invertido, así como el impacto y legado que estos recursos generarán para Panamá en los años venideros.

Respecto a la proyección hacia futuras Olimpiadas, Damaris Young enfatizó que el proceso es paso a paso. Tras regresar de los Juegos de París 2024, se construyó por primera vez un plan hacia los Juegos Olímpicos en conjunto con el Gobierno Nacional y el Instituto Panameño de Deportes. La meta principal es clasificar entre 20 y 25 atletas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, mientras que los más de 240 deportistas que participaron en Panamá 2026 representan el futuro hacia Brisbane 2032 y los Juegos de 2036.