Timothée Chalamet y Kylie Jenner: el beso que sella su romance durante el Mundial 2026

La pareja llegó al recinto deportivo tomada de la mano y fue fotografiada mientras compartía un beso en la suite desde donde siguieron el partido.

La final no solo concentró la atención de millones de aficionados por el enfrentamiento entre Argentina y España, sino también por la presencia de numerosas celebridades que asistieron al MetLife Stadium, en Nueva Jersey.

Entre ellas destacaron Timothée Chalamet y Kylie Jenner, quienes volvieron a confirmar la solidez de su relación al protagonizar una serie de gestos de cariño que fueron captados por las cámaras antes del inicio del encuentro.

La pareja llegó al recinto deportivo tomada de la mano y fue fotografiada mientras compartía un beso en la suite desde donde siguieron el partido. Las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales y medios internacionales, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la jornada, en un evento que reunió a figuras del deporte, la música, el cine y la televisión.

Para la ocasión, Kylie Jenner optó por un estilismo completamente negro, compuesto por un conjunto en ese mismo tono acompañado de sandalias a juego. Por su parte, Timothée Chalamet eligió un look deportivo con una camiseta azul de manga larga de Adidas y pantalones negros, manteniendo un estilo casual acorde con el ambiente futbolístico de la final.

Además de ocupar un lugar privilegiado entre los asistentes, el actor tuvo un papel destacado en la ceremonia previa al compromiso. Antes del pitazo inicial, fue el encargado de presentar el balón oficial sobre el terreno de juego como parte del protocolo organizado para la gran final. Las imágenes compartidas por Fox Sports mostraron al protagonista de Marty Supreme saliendo desde el túnel del estadio para entregar el balón que sería utilizado durante el esperado encuentro.

La presencia de Chalamet en el torneo no fue un hecho aislado. Días antes también había asistido a una de las semifinales del campeonato, en la que la selección de España superó 2-0 a Francia. Durante ese compromiso fue visto conversando con el exfutbolista inglés David Beckham, una escena que también generó interés entre los aficionados y los seguidores del actor.

La historia entre Timothée Chalamet y Kylie Jenner comenzó a despertar rumores en abril de 2023, cuando surgieron las primeras versiones que los vinculaban sentimentalmente. Sin embargo, la confirmación pública de su romance llegó meses después, cuando fueron vistos besándose durante uno de los conciertos de la gira Renaissance de Beyoncé, marcando el inicio de una relación que desde entonces ha permanecido bajo el constante seguimiento de la prensa internacional.

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Antes de iniciar esta etapa sentimental, Kylie Jenner mantuvo una relación con el rapero Travis Scott, con quien comparte la crianza de sus dos hijos, Stormi y Aire. Tras su separación en enero de 2023, la empresaria comenzó una nueva etapa personal que más tarde derivó en su vínculo con Chalamet.

El actor estadounidense también ha protagonizado relaciones mediáticas a lo largo de su carrera. Entre las figuras con las que fue relacionado anteriormente aparecen Lourdes Leon, hija de Madonna, y la actriz Lily-Rose Depp, aunque actualmente mantiene una relación estable con la empresaria e integrante de la familia Kardashian-Jenner.

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 reunió a numerosas personalidades del entretenimiento internacional. Según información publicada por The Hollywood Reporter, algunos paquetes exclusivos de acceso al evento alcanzaron valores cercanos a los cuatro millones de dólares, reflejando el enorme interés generado por el partido decisivo del campeonato.

Entre los asistentes también estuvieron Matt Damon, Julia Garner, Kevin Hart y la modelo Winnie Harlow, quienes fueron vistos durante su llegada al estadio antes del comienzo de la ceremonia inaugural. El espectáculo de medio tiempo elevó aún más la expectativa con las actuaciones de Madonna, Shakira, Justin Bieber y el grupo surcoreano BTS, responsables de uno de los shows musicales más esperados del año.

En medio de un escenario dominado por el fútbol y el entretenimiento, Timothée Chalamet y Kylie Jenner volvieron a captar la atención del público con una demostración de afecto que reafirmó su relación. Su aparición en la final del Mundial 2026 se convirtió en uno de los momentos más comentados del evento, consolidando a la pareja como una de las más seguidas del panorama internacional del espectáculo.