Jude Bellingham: quién es Ashlyn Castro, la influencer latina que conquistó su corazón

Mientras Jude Bellingham continúa consolidándose como una de las máximas figuras del fútbol mundial, Ashlyn Castro sigue fortaleciendo su presencia como influencer , combinando su crecimiento en las plataformas digitales con el respaldo al futbolista en algunos de los momentos más relevantes de su trayectoria deportiva.

La relación entre el futbolista Jude Bellingham y Ashlyn Castro ha despertado un creciente interés entre los seguidores del fútbol y las redes sociales.

Aunque ambos han optado por mantener su vida sentimental lejos de la exposición constante, las apariciones de la influencer durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 han incrementado la atención sobre una historia que comenzó a finales de 2024 y que continúa consolidándose con discreción.

El mediocampista del Real Madrid, considerado una de las principales figuras del fútbol internacional, ha sido vinculado sentimentalmente con la creadora de contenido estadounidense desde que ambos comenzaron a interactuar en Instagram. Con el paso de los meses, las señales de cercanía se hicieron más evidentes y alimentaron las especulaciones que finalmente cobraron fuerza a principios de 2025.

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió durante un compromiso del Real Madrid, cuando Ashlyn Castro fue vista compartiendo ubicación con los padres del futbolista en las gradas del estadio. Aquella imagen fue interpretada por muchos seguidores como un indicio de que la relación avanzaba de manera sólida, aunque ninguno de los dos realizó declaraciones públicas para confirmar oficialmente el romance.

Desde entonces, la influencer ha acompañado a Bellingham en distintos eventos, siempre manteniendo un perfil reservado. Durante el Mundial 2026, su presencia en las tribunas siguiendo los partidos de Inglaterra volvió a captar el interés de aficionados y medios especializados, consolidándola como una de las figuras más comentadas alrededor de la selección inglesa.

Más allá de su vínculo con el futbolista, Ashlyn Castro ha construido una importante carrera en el mundo digital. La creadora de contenido, originaria de California, reúne cerca de un millón de seguidores entre Instagram y TikTok, plataformas donde comparte publicaciones relacionadas con moda, belleza, estilo de vida, viajes y colaboraciones con reconocidas marcas del sector.

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Su contenido combina sesiones fotográficas, recomendaciones de tendencias, imágenes de destinos turísticos y campañas comerciales que le han permitido consolidar una comunidad en constante crecimiento. Gracias a esa presencia digital, Castro se ha convertido en una personalidad influyente dentro del universo de las redes sociales, donde mantiene una comunicación constante con sus seguidores sin exponer en exceso aspectos de su vida privada.

Las primeras versiones sobre un posible romance surgieron cuando usuarios de Instagram detectaron interacciones frecuentes entre ambos perfiles hacia finales de 2024. Con el paso del tiempo, las apariciones públicas comenzaron a reforzar esas teorías, especialmente después de que la influencer fuera vista acompañando al entorno familiar del jugador en diferentes compromisos deportivos.

A pesar del interés mediático, la pareja ha preferido mantener una estrategia de bajo perfil. Sus publicaciones conjuntas son escasas y evitan convertir su relación en el centro de su actividad pública. Sin embargo, diversas apariciones han confirmado que continúan compartiendo tiempo juntos mientras el futbolista desarrolla una de las etapas más importantes de su carrera profesional.

Además de asistir a encuentros de la selección inglesa durante el Mundial 2026, ambos también fueron fotografiados en el Madrid Open, uno de los torneos de tenis más importantes del calendario internacional. Esa aparición reforzó la percepción de que mantienen una relación estable, aunque siempre alejados de la exposición permanente.

Mientras Jude Bellingham continúa consolidándose como una de las máximas figuras del fútbol mundial, Ashlyn Castro sigue fortaleciendo su presencia como influencer, combinando su crecimiento en las plataformas digitales con el respaldo al futbolista en algunos de los momentos más relevantes de su trayectoria deportiva. Esa combinación de éxito profesional, discreción y presencia en grandes eventos internacionales ha convertido a la creadora de contenido en una de las personalidades más seguidas y comentadas durante el desarrollo del Mundial 2026.