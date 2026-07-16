Alec Baldwin recibe críticas por su homenaje a Sam Neill tras centrarse en su propia trayectoria

La muerte del reconocido actor provocó numerosas muestras de afecto dentro de la industria cinematográfica, pero uno de los homenajes que más comentarios generó fue el de Alec Baldwin .

El intérprete publicó un video para despedir a quien fuera su compañero de reparto en The Hunt for Red October, aunque el contenido de su mensaje terminó dividiendo opiniones debido a que gran parte de la intervención estuvo dedicada a recordar momentos de su propia carrera.

Baldwin inició el video expresando su pesar por el fallecimiento del actor neozelandés, quien murió a los 78 años. En los primeros segundos manifestó su tristeza por la noticia y quiso enviar unas palabras de despedida antes de rememorar la película que ambos compartieron en 1990.

Al comienzo de la grabación afirmó: “Solo quería entrar aquí rápidamente y decir lo afectado que estaba al enterarme de la muerte de Sam Neill”. Sin embargo, después de esa introducción, el discurso tomó otro rumbo y se centró principalmente en los recuerdos del rodaje de The Hunt for Red October, una producción que marcó uno de los primeros grandes papeles de Baldwin en Hollywood.

Durante casi tres minutos, el actor habló ampliamente sobre el director John McTiernan, el escritor Tom Clancy y varios integrantes del elenco, entre ellos Sean Connery, Tim Curry y James Earl Jones. También compartió anécdotas relacionadas con la filmación y recordó a numerosos compañeros con quienes coincidió durante aquella etapa de su carrera.

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La figura de Sam Neill reapareció únicamente en la parte final del mensaje, un detalle que no pasó desapercibido para muchos usuarios de redes sociales. Poco después de la publicación comenzaron a multiplicarse los comentarios cuestionando que el homenaje hubiera dedicado más espacio a la trayectoria de Baldwin que al legado del actor fallecido.

Las críticas se intensificaron especialmente en Reddit y X, donde varios internautas interpretaron que el video perdió el objetivo inicial. En uno de los comentarios más compartidos podía leerse: “Este es un hombre que está pensando en su propia muerte eventual por la muerte de un colega, en lugar de elogiar realmente al colega”. Otro usuario calificó el contenido como “un narcisismo increíble”.

En la red social X también aparecieron mensajes señalando el mismo aspecto. Uno de ellos expresó: “Es muy de Baldwin hacer que todo trate sobre él, incluso cuando el objetivo era homenajear a un legendario compañero de reparto”. Otro internauta escribió: “¿Olvidó de qué se suponía que estaba hablando? No tenía nada que decir sobre Sam”.

No todas las reacciones fueron negativas. Algunos seguidores defendieron la publicación y consideraron que el actor simplemente aprovechó el homenaje para recordar una etapa especialmente significativa de su carrera profesional. Entre los mensajes de apoyo destacó uno que señalaba: “Siempre hablas de manera tan tranquila, compasiva y amable sobre todas las personas con las que has trabajado”.

Otro usuario también valoró el contenido desde una perspectiva distinta al comentar: “No dijiste mucho sobre Sam Neill, pero fue una buena introspección sobre Red October. ¡Debería verla otra vez! Sam Neill fue magnífico”.

The Hunt for Red October, estrenada en 1990, es una de las películas de espionaje más recordadas de su época. Basada en la novela de Tom Clancy y dirigida por John McTiernan, narra la historia de un capitán soviético que intenta desertar hacia Estados Unidos a bordo de un avanzado submarino nuclear mientras un analista de la CIA intenta evitar una crisis internacional. En la producción, Baldwin interpretó al analista Jack Ryan, mientras que Sam Neill dio vida al capitán Vasili Borodin.

La familia de Sam Neill confirmó el fallecimiento del actor el pasado 13 de julio en Sídney, Australia. En un comunicado informó que la muerte fue “repentina e inesperada” y que el intérprete estuvo acompañado por sus seres queridos en sus últimos momentos. Meses antes, el protagonista de Jurassic Park había comunicado que se encontraba libre de cáncer tras superar un tratamiento contra un linfoma. Hasta ahora, no se ha revelado oficialmente la causa exacta de su fallecimiento, aunque allegados indicaron que enfrentaba otras complicaciones de salud antes de morir.