Shakira | así confeccionó Roberto Cavalli el vestido que deslumbró en la final del Mundial

La pieza, elaborada de manera artesanal bajo la dirección creativa de Fausto Puglisi , fue concebida para acompañar cada movimiento de la artista sin perder el impacto visual que caracterizó la presentación.

Shakira volvió a captar la atención internacional durante el espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde presentó una puesta en escena marcada por la música, el baile y un vestuario diseñado especialmente para la ocasión por la firma Roberto Cavalli.

La creación demandó dos semanas de trabajo continuo y un proceso de confección minucioso. Solo el bordado del body requirió más de 120 horas de labor manual, mientras que cada uno de los más de 200.000 cristales Swarovski fue colocado individualmente para lograr un acabado brillante que resaltó bajo la iluminación del escenario. El resultado fue un atuendo pensado para combinar elegancia, dinamismo y comodidad durante una de las actuaciones más esperadas del torneo.

El diseño destacó por una vibrante combinación de rosa fucsia, naranja, amarillo y destellos dorados, una paleta inspirada en los tonos de la llamada hora dorada y en la arquitectura de la colonia Condesa, en Ciudad de México. Fausto Puglisi tomó como referencia las fachadas históricas del emblemático barrio para crear una propuesta que conectara con el país anfitrión mediante una identidad visual llena de color.

Aunque a simple vista parecía un vestido, el atuendo estaba compuesto por dos piezas. La parte superior consistía en un body confeccionado sobre una base de malla color nude con escote cruzado, cordones y aberturas laterales, completamente cubierto de cristales. La parte inferior era una falda elaborada en gasa de satén mediante la técnica del moulage, decorada con largos flecos que generaban un efecto similar al movimiento de las llamas mientras la cantante recorría el escenario.

La propia artista explicó la intención detrás de la elección del vestuario durante una conversación con Vogue. “Quería que el look fuera fuerte, alegre y celebratorio, algo que reflejara la energía de la actuación, pero que también rindiera homenaje a la importancia de la ocasión”. El director creativo de la casa italiana también compartió detalles sobre el desarrollo de la pieza y el trabajo artesanal que implicó su confección. “Fue bordado íntegramente a mano con más de 200.000 cristales Swarovski. El body requirió más de 120 horas de bordado y dos semanas de meticuloso trabajo artesanal”.

El conjunto representó una reinterpretación de una silueta perteneciente a la colección Resort 2025 de Roberto Cavalli, adaptada especialmente para las exigencias de un espectáculo en vivo. Además, incorporó el estampado exclusivo Ray of Sunset, desarrollado únicamente para Shakira a partir del reconocido motivo Ray of Gold de la firma italiana.

La propuesta también evocó uno de los momentos más recordados de la carrera de la cantante en escenarios deportivos. Dieciséis años después de interpretar Waka Waka durante la clausura del Mundial de Sudáfrica 2010, la artista volvió a apostar por los flecos característicos de Roberto Cavalli, estableciendo un vínculo visual entre ambas presentaciones y reforzando una colaboración que ha marcado algunos de sus espectáculos más emblemáticos.

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Para completar su imagen, Shakira lució su tradicional melena con ondas naturales y abundante volumen, acompañada de un maquillaje de acabado luminoso, sombras rosadas, delineado negro y labios en tono rosa brillante. Actuó descalza y utilizó un micrófono fucsia a juego con el vestuario, mientras compartía el escenario con bailarines de distintos países en una presentación centrada en los mensajes de paz, amor y unidad.

La publicación realizada por la casa de moda en redes sociales generó una amplia respuesta entre los seguidores de la artista. Numerosos usuarios destacaron la elección del vestuario y celebraron el resultado final, señalando que la colaboración con Roberto Cavalli permitió que la cantante ofreciera una imagen impactante en uno de los eventos deportivos y musicales más importantes del año.