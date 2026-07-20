Mbappé elimina una historia de Instagram con Ester Expósito; esta fue la publicación

Una foto que permaneció visible apenas unos segundos fue suficiente para convertir a Kylian en tendencia en las redes sociales.

El delantero del Real Madrid compartió accidentalmente una historia en Instagram en la que aparecía la actriz española Ester Expósito vistiendo la camiseta de la selección de Francia, con el dorsal número 10 y el brazalete de capitana. Aunque el contenido fue eliminado casi de inmediato, varios usuarios lograron capturar la imagen antes de que desapareciera, alimentando una intensa conversación entre los seguidores de ambas figuras.

El episodio ocurrió pocas horas después de la derrota de Francia frente a Inglaterra y rápidamente comenzó a circular en diferentes plataformas digitales. Las capturas de pantalla se multiplicaron en cuestión de minutos, impulsando todo tipo de interpretaciones sobre el motivo de la publicación y sobre la posible relación entre el futbolista y la actriz.

La información fue difundida inicialmente por el creador de contenido Javi Hoyos, quien explicó que la historia apareció alrededor de las 5:30 de la madrugada. Según relató, numerosos seguidores le enviaron imágenes tomadas instantes después de que el contenido fuera publicado en la cuenta oficial del delantero francés.

Durante un video dedicado al tema, Hoyos aseguró que la historia permaneció disponible durante muy poco tiempo antes de ser eliminada. “Duró segundos”, afirmó al mostrar distintas capturas que, de acuerdo con su explicación, fueron realizadas cuando la publicación llevaba 9, 23 y 57 segundos visible. Después de ese breve lapso, quienes intentaban acceder al contenido encontraban el aviso de que la historia ya no estaba disponible.

La fotografía mostraba a Ester Expósito utilizando la camiseta de la selección francesa personalizada con el número 10, habitual de Mbappé, además del brazalete de capitana. Ese detalle incrementó el interés de los usuarios y provocó que el contenido se viralizara rápidamente, convirtiéndose en uno de los temas más comentados en redes sociales durante las horas siguientes.

Entre las hipótesis que comenzaron a circular, una de las más repetidas apunta a que el futbolista habría intentado compartir la imagen únicamente con su lista privada de "Mejores amigos" en Instagram y que, por un error, terminó publicándola para todos sus seguidores. Esa posibilidad fue mencionada por Javi Hoyos, aunque no existe confirmación oficial sobre cómo ocurrió la difusión de la fotografía.

Hasta el momento, Kylian Mbappé no ha realizado ninguna declaración pública para explicar la aparición y posterior eliminación de la historia. Del mismo modo, Ester Expósito tampoco se ha pronunciado sobre la imagen ni sobre los comentarios que surgieron posteriormente en internet.

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La ausencia de explicaciones oficiales ha favorecido que las especulaciones continúen creciendo en plataformas como Instagram, X y TikTok. Numerosos usuarios han compartido teorías sobre el origen de la fotografía, mientras otros consideran que todo podría tratarse simplemente de una publicación realizada por equivocación y eliminada pocos segundos después.

El incidente vuelve a demostrar el enorme impacto que generan las actividades de las celebridades en las redes sociales. Una acción que apenas permaneció visible durante menos de un minuto fue suficiente para desencadenar miles de comentarios, publicaciones y debates entre seguidores del delantero francés y de la reconocida actriz española.

Ni las imágenes difundidas ni la historia eliminada constituyen una confirmación de un vínculo sentimental entre ambos. Hasta ahora, ninguna de las dos figuras públicas ha informado que exista una relación personal más allá de las versiones que circulan en internet.

Mientras tanto, las capturas de pantalla continúan compartiéndose en distintas plataformas digitales, manteniendo el interés de los usuarios y alimentando la conversación en torno a Kylian Mbappé, Ester Expósito y la misteriosa publicación que desapareció casi tan rápido como apareció. El episodio confirma, una vez más, cómo cualquier movimiento de dos de las personalidades más seguidas del deporte y el entretenimiento puede convertirse en un fenómeno viral en cuestión de segundos y dominar la conversación digital a nivel internacional.