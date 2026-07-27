Asamblea Nacional | Comisión de Economía queda instalada; priorizarán proyecto de incentivos al turismo

La Comisión de Economía y Finanzas es la octava comisión instalada durante el actual periodo legislativo.

Panamá/La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional fue instalada este lunes y tendrá entre sus prioridades el análisis de una iniciativa que establecería incentivos para el sector turístico.

La instancia legislativa será presidida por el diputado de Realizando Metas, Víctor de Jesús Castillo, quien recibió siete votos a favor. Carlos Saldaña, de la bancada mixta, ocupará la vicepresidencia, mientras que el diputado del Partido Revolucionario Democrático, Raúl Pineda, ejercerá como secretario.

Castillo adelantó que la comisión prestará especial atención al proyecto anunciado por el presidente de la República [José Raúl Mulino] durante la inauguración del estadio Armando Dely Valdés, en la provincia de Colón.

“Hace pocos días en Colón, donde estuvimos inaugurando el estadio Armando Dely Valdés, el presidente recalcó una ley que va a traer incentivos al sector turismo. Y esta es una de las leyes a las que nosotros vamos a estar poniéndole ese foco y esa atención”, expresó.

El diputado aseguró que la comisión evaluará las iniciativas vinculadas con el crecimiento económico del país.

“Como presidente de la comisión, seremos bastante imparciales y veremos de manera exhaustiva y seremos ese filtro correcto para que las leyes que de verdad inciden en el desarrollo económico de Panamá se puedan estudiar”, manifestó Castillo.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañeda, informó que esta semana deberá completarse la instalación de las 15 comisiones permanentes del Legislativo.

“Ya están listos para trabajar y, bueno, vamos avanzando. Esta semana culminamos con el resto de las comisiones para completar las quince comisiones de la Asamblea Nacional”, indicó.

Sobre los proyectos que deberá analizar la Comisión de Economía y Finanzas, Castañeda señaló: “Vamos a esperar que lleguen, los que presenten cada uno de los diputados y los que presenta el gobierno como tal”.

“Claro, tiene que ver con la economía y el desarrollo de nuestro país, por eso está instalada y vamos a iniciar con todos los trámites para que empiece a arrancar la próxima semana con lo que tenga pendiente aquí cada comisión”, agregó.

La Comisión de Economía y Finanzas es la octava comisión instalada durante el actual periodo legislativo. La Asamblea espera completar esta semana la conformación de las restantes para iniciar la discusión de los proyectos pendientes y de las nuevas iniciativas presentadas por los diputados y el Ejecutivo.

Con información de Luis De Jesús Mendoza.