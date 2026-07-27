La ONU teme un repunte del sida ante caída de la financiación a la lucha contra el VIH

La respuesta mundial contra el VIH, el virus responsable del sida, "se está agotando por completo" tras la mayor reducción de financiación registrada en décadas, declaró a la AFP Angeli Achrekar, directora ejecutiva adjunta del programa ONUSIDA.

París, Francia/La financiación internacional para la lucha contra el VIH cayó cerca de un 20% el año pasado, advirtió la ONU el lunes durante la Conferencia Internacional sobre el Sida en la ciudad brasileña de Río de Janeiro, y alertó sobre el riesgo de un repunte en el número de casos.

La respuesta mundial contra el VIH, el virus responsable del sida, "se está agotando por completo" tras la mayor reducción de financiación registrada en décadas, declaró a la AFP Angeli Achrekar, directora ejecutiva adjunta del programa ONUSIDA.

"Si no hacemos frente común como supimos hacerlo en el pasado, asistiremos a un resurgimiento" del VIH, alertó, al señalar el aumento de las infecciones en algunas regiones.

Estados Unidos redujo drásticamente su presupuesto de ayuda internacional tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, en 2025, pero también lo hicieron varios países europeos, como Francia, Alemania y Reino Unido.

La financiación mundial para la lucha contra el VIH en los países de ingresos bajos y medianos retrocedió un 18% el año pasado, según un informe de Onusida.

Desde 2011, el aporte de los países europeos disminuyó un 58%, según el reporte. Para los expertos, aún es demasiado pronto para medir plenamente las consecuencias de estos recortes.

Aunque el número de nuevos casos y de fallecimientos vinculados al sida cayó en 2025 a su nivel más bajo en tres décadas, las nuevas infecciones aumentaron en 21 países, según ONUSIDA.