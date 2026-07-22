Cerveza Balboa fortalece su apuesta por el fútbol panameño con el patrocinio oficial de Veraguas United FC

La alianza estratégica asegura un respaldo integral: la marca Balboa potenciará al equipo mayor, mientras que Malta Vigor nutrirá a las categorías menores, fortaleciendo el deporte y la conexión con la afición veragüense.

Ciudad de Panamá, Panamá/En su firme propósito de continuar apoyando el deporte nacional, Cervecería Nacional oficializó este miércoles la firma de una nueva alianza estratégica que convierte a su icónica marca Balboa en el patrocinador oficial de Veraguas United FC. Este acuerdo consolida un respaldo institucional diseñado para asegurar el funcionamiento óptimo y el crecimiento continuo de la estructura deportiva del club en la provincia.

El patrocinio que contempla una vigencia de tres años e involucra tanto a las categorías mayores como a las menores, destaca por ofrecer un apoyo integral y focalizado en las distintas etapas del desarrollo futbolístico. El aporte se traducirá en recursos tangibles destinados a potenciar el rendimiento del equipo mayor en la Liga Panameña de Fútbol (LPF) bajo el emblema de Balboa. Simultáneamente, la marca Malta Vigor asumirá el respaldo de las divisiones juveniles del club, garantizando herramientas competitivas de primer nivel para nutrir a los talentos emergentes y asegurar el futuro deportivo de la región.

Con esta incorporación, Veraguas United FC se suma con orgullo a la sólida familia de alianzas estratégicas que Cervecería Nacional a través de su marca Balboa ya mantiene con la Federación Panameña de Fútbol (FPF), Tauro FC y Plaza Amador. Dentro de esta gran red de apoyo, la compañía reafirma su filosofía de celebrar la identidad única de cada equipo, acompañando a cada club para exaltar su esencia y conectando con su afición siempre desde su propia verdad excepcional, asegurando que cada uno mantenga su propio rol y espacio de comunicación.

"Para nosotros, la pasión por el fútbol y la celebración de nuestra selección representan el territorio natural de la marca Balboa. Donde juega Panamá y donde hay un panameño celebrando con orgullo, ahí está y estará Balboa", compartió Angélica Alvarado, directora de Marketing de Cervecería Nacional. "Hoy extendemos esta pasión con fuerza a toda la fanaticada veragüense. Nuestro propósito central es colocar al deportista en el centro, garantizando su bienestar para que su única preocupación sea rendir al máximo en la cancha, y trabajar de la mano con la directiva del club para elevar significativamente la experiencia de los aficionados en el estadio".

Este patrocinio trasciende la cancha de juego, asumiendo un compromiso profundo enfocado en construir una conexión genuina y cercana tanto con los jugadores como con toda la comunidad, apoyando la identidad, la pasión y el orgullo de la provincia de Veraguas a largo plazo.

“La pasión nos une, el orgullo por Veraguas nos representa. Hoy Balboa y Veraguas United FC juegan en el mismo equipo para lograr alcanzar el sueño del título”, destacó David Virzi, Directivo del Veraguas United FC.

Con la firma de este acuerdo, Cervecería Nacional y su marca Balboa no solo asumen un compromiso profundo con el crecimiento de la región, sino que garantizan de forma sólida que la pasión, el desarrollo y los motivos para brindar por el fútbol en la provincia de Veraguas continúen vigentes, fortalecidos y con la mirada puesta en un futuro lleno de éxitos para el club.