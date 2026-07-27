Gianni Infantino| Presidente de FIFA responde a sus críticos tras la conclusión del Mundial 2026

El dirigente fue cuestionado durante el desarrollo del torneo orbittal que iniicó el 11 de junio y finaliz el 19 de julio.

Francia/El presidente de la FIFA Gianni Infantino cargó el lunes contra los críticos del Mundial 2026, acusándolos de difundir "odio y rumores falsos" y argumentando que el torneo ofreció "solo alegría y felicidad".

En una carta abierta publicada en la web de la FIFA y compartida en la cuenta de Instagram de la institución así como en la personal del presidente, Infantino pidió a los detractores "reflexionar, meditar, rezar o ver un partido de fútbol" luego de un torneo marcado por controversias como el precio de los boletos o los problemas para obtener visados.

"Lamento que el odio y las críticas los haya consumido hasta el punto de que se perdieran todo", escribió el italosuizo de 56 años.

"A quienes, parapetados tras sus plumas, sus papeles y sus pantallas, difunden odio y rumores falsos, quiero decirles que, mientras ustedes se quedan sentados detrás, nosotros, en la FIFA, estamos en primera línea, organizando, trabajando sin descanso y ofreciendo el mejor espectáculo del mundo".

"No hubo violencia ni incidentes: seguridad absoluta y únicamente alegría y felicidad".

Los meses previos a la celebración del Mundial en Canadá, México y Estados Unidos estuvieron marcados por los temores a los precios elevados, la tensión geopolítica, la sombra de los conflictos y la amenaza de un brutal calor en el verano de los tres países anfitriones.

La participación de Irán, en el contexto de la guerra que mantiene abierta con Estados Unidos, además de la crisis interna de Haití y la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo trajo también un mayor escrutinio a las restricciones de viaje y visados.

El árbitro somalí Omar Artan, al que le fue denegada su entrada en Estados Unidos, personificó la dura represión a la inmigración del presidente Donald Trump.

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- "Unir dos países en guerra" -

Sin embargo Infantino defendió la forma en que FIFA gestionó el torneo.

"Mientras ustedes difundían odio, nosotros trabajábamos sin descanso para unir a dos países en guerra. Irán entró en Estados Unidos sin incidentes ni conflictos", dijo. "La selección iraní recibió visados para entrar porque el fútbol representa la paz. No tiene que ver con la política".

"También se concedieron visados a países que atravesaban graves problemas sanitarios u otras dificultades (...) Mencionaron a las pocas personas a las que se les denegó el visado, pero pasaron por alto a los millones de personas de todo el mundo a las que sí se les concedió", insistió.

Unas observaciones que contrastan con las del entrenador del equipo iraní Amir Ghalenoei, quien dijo que su equipo había sido el "más oprimido" en el Mundial. El atacante estrella del equipo Mehdi Taremi consideró de "desastre" el trato a su equipo en el torneo.

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Infantino también cargó contra las críticas hacia los árbitros en el Mundial, después de que se hiciera público que Trump llamó personalmente al presidente de la FIFA para levantar la suspensión de un partido al estadounidense Folarin Balogun, permitiendo al atacante jugar contra Bélgica en octavos de final.

"Vuestra disconformidad con algunas decisiones adoptadas por las autoridades competentes es comprensible, pero basta con consultar los registros públicos para comprobar que este tipo de decisiones son habituales en algunas de las ligas más importantes", dijo al respecto.

"De hecho, las decisiones arbitrales 'discutibles' o las sanciones disciplinarias 'extrañas', como posibles errores en la concesión de tarjetas rojas o amarillas o decisiones posteriores de no sancionar a determinados jugadores en determinadas situaciones, son habituales y están ampliamente aceptadas en algunas de las ligas más importantes del mundo", añadió.

"Resulta curioso que sean precisamente los países en los que se aplican estas prácticas los que ahora las critican".