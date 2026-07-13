¿Mundial de 64 selecciones? La FIFA y Gianni Infantino barajan una nueva revolución para 2030

Infantino confirmó que el tema será debatido en los comités correspondientes una vez culmine la actual Copa del Mundo; la decisión final podría definirse en el Congreso de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos, donde también se disputará la reelección presidencial.

Panamá/El ecosistema del fútbol global podría enfrentar un cambio sísmico. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, confirmó que el organismo analizará formalmente la posibilidad de ampliar a 64 selecciones la Copa del Mundo 2030, una propuesta que reabre el debate sobre inclusión y nivel competitivo a escala mundial tras la buena acogida del formato de 48 equipos que debuta en la presente edición.

En declaraciones al medio suizo Blue Sport, Infantino fue claro sobre los tiempos: "Es un tema que será examinado y debatido en los comités correspondientes tras este Mundial", afirmó el dirigente, en referencia a la cita que actualmente se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. La discusión, según confirmó el propio jerarca, se retomará una vez concluya el torneo, cuando los distintos comités analicen la viabilidad deportiva, económica y organizativa del proyecto.

Impulso sudamericano

La iniciativa surgió a partir de una propuesta formal presentada por el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y ya había sido puesta sobre la mesa desde septiembre de 2025, cuando una delegación de líderes sudamericanos se reunió con la FIFA para plantear el formato ampliado. El objetivo central de los dirigentes suramericanos es que las sedes de Argentina, Uruguay y Paraguay —que actualmente solo tienen asignado un partido inaugural cada una como parte de la conmemoración del centenario del Mundial— puedan albergar grupos completos y ganar mayor protagonismo dentro del torneo.

Filosofía de inclusión

Infantino defendió la propuesta apelando a la equidad competitiva entre confederaciones. "Cada nación debería poder soñar con participar", sostuvo, y agregó que cuando se diseña un Mundial "es importante diseñarlo para todo el mundo, no solo para Europa y Sudamérica". El dirigente suizo también calificó de "éxito total" el nuevo formato de 48 equipos estrenado en esta edición, argumentando que selecciones históricamente menos favorecidas mostraron un nivel de competitividad que, a su juicio, respalda una nueva expansión. Su planteamiento de fondo es que, de no ampliarse las oportunidades, los países con menor tradición futbolística perderían motivación para seguir desarrollándose.

Sede multicontinental bajo presión

El desafío logístico no es menor. El Mundial 2030 ya tiene una estructura sin precedentes al disputarse en seis países repartidos en tres continentes: España, Portugal y Marruecos como sedes principales, con partidos inaugurales conmemorativos en Uruguay, Argentina y Paraguay. El dosier presentado por la candidatura ibérica-marroquí, ya validado por la FIFA, contempla un calendario del 13 de junio al 21 de julio de 2030 con 17 ciudades anfitrionas, diseñado originalmente sobre la base de 48 selecciones y 104 partidos. Una ampliación a 64 equipos elevaría el número de encuentros hasta los 128 partidos, lo que obligaría a reabrir la discusión sobre el reparto de sedes y fechas, justo cuando la candidatura ibero-marroquí pugna por cerrar detalles como la sede de la final.

Fecha clave: marzo de 2027

El momento decisivo para esta propuesta llegará en el Congreso de la FIFA, que se celebrará el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos —coanfitrión del propio Mundial 2030—, donde además de discutirse el formato del torneo se definirá la presidencia del organismo. Infantino, quien dirige la FIFA desde 2016 y ya fue reelecto en 2019 y 2023, confirmó su intención de buscar un nuevo mandato de cuatro años en esa cita, en la que hasta el momento no enfrenta oposición declarada.

Voces críticas

Aunque la medida permitiría que más de una cuarta parte de las 211 federaciones afiliadas a la FIFA compitan en la fase final de un Mundial, el anuncio ya generó cuestionamientos entre analistas y aficionados sobre si un aumento masivo de participantes podría diluir la calidad del espectáculo, apenas tres años después de que el propio torneo diera el salto de 32 a 48 selecciones.