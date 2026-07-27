Niña de 8 años muere por inmersión en el río Chiriquí Viejo de Tierras Altas

La niña fue rescatada del río Chiriquí Viejo en el distrito de Tierras Altas, pero llegó sin signos vitales a un centro médico. El Sinaproc reiteró el llamado a extremar las medidas de precaución ante el riesgo de crecidas repentinas en los ríos.