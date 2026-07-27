Niña de 8 años muere por inmersión en el río Chiriquí Viejo de Tierras Altas
La niña fue rescatada del río Chiriquí Viejo en el distrito de Tierras Altas, pero llegó sin signos vitales a un centro médico. El Sinaproc reiteró el llamado a extremar las medidas de precaución ante el riesgo de crecidas repentinas en los ríos.
Chiriquí/Una niña de 8 años falleció por inmersión la tarde de este domingo en el río Chiriquí Viejo, a la altura del sector de La Florentina, en el distrito de Tierras Altas, provincia de Chiriquí.