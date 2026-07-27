Proyecto de cárcel de máxima seguridad en Santa María de Herrera se mantiene; será presentado a la comunidad
El alcalde de Santa María, Iván de León, confirmó que las autoridades municipales manifestaron su rechazo al proyecto durante una reunión con la ministra de Gobierno. No obstante, señaló que el Ejecutivo mantiene la iniciativa y anunció que, después del 13 de agosto, se presentarán los detalles a la comunidad.
Herrera/El alcalde del distrito de Santa María, Iván de León, en la provincia de Herrera, confirmó que sostuvo una reunión con la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, para abordar el proyecto de construcción de una cárcel de máxima seguridad en un terreno ubicado en el área de Divisa.