Proyecto de cárcel de máxima seguridad en Santa María de Herrera se mantiene; será presentado a la comunidad

El alcalde de Santa María, Iván de León, confirmó que las autoridades municipales manifestaron su rechazo al proyecto durante una reunión con la ministra de Gobierno. No obstante, señaló que el Ejecutivo mantiene la iniciativa y anunció que, después del 13 de agosto, se presentarán los detalles a la comunidad.