Ciudad de Panamá, Panamá/Hace dos años, la historia de Elías Johnson llamó la atención de los panameños por el esfuerzo que realizaba para costear su carrera de Medicina: trabajaba como enfermero y vendía postres para reunir el dinero necesario para continuar sus estudios. Hoy, ese esfuerzo se traduce en un nuevo logro: ya es médico y se prepara para iniciar su internado.