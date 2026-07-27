Elías Johnson culmina sus estudios de Medicina tras 14 años de esfuerzo y perseverancia

Hace dos años su historia se dio a conocer por vender postres para costear sus estudios universitarios.

Hace dos años, Elías Johnson llamó la atención de los panameños por recorrer las calles vendiendo postres para financiar sus estudios de Medicina. Hoy, ese esfuerzo se convirtió en un nuevo logro: obtuvo su título como médico y se prepara para comenzar el internado, la siguiente etapa de su formación profesional.

Ciudad de Panamá, Panamá/Hace dos años, la historia de Elías Johnson llamó la atención de los panameños por el esfuerzo que realizaba para costear su carrera de Medicina: trabajaba como enfermero y vendía postres para reunir el dinero necesario para continuar sus estudios. Hoy, ese esfuerzo se traduce en un nuevo logro: ya es médico y se prepara para iniciar su internado.

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