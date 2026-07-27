Panamá se conviertió en la capital mundial del cálculo mental tras acoger torneo internacional

Competición Internacional de Cálculo en Panamá.

Ciudad de Panamá/La ciudad de Panamá se convirtió en la sede del Campeonato Internacional de Cálculo Mental, un encuentro de gran escala que reunió a más de 1,000 niños y jóvenes de 21 naciones. La cita no solo posicionó al país en el centro de la aritmética mental a nivel global, sino que sirvió para conmemorar la celebración de los 10 años de ALOHA en Panamá, programa enfocado en el desarrollo cognitivo infantil.

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