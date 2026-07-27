¡Historia de esfuerzo! Elías Johnson culmina sus estudios de Medicina tras años de sacrificio

Hace dos años su historia se dio a conocer por vender postres para costear sus estudios universitarios.

Ciudad de Panamá, Panamá/Hace dos años, la historia de Elías Johnson llamó la atención de los panameños por el esfuerzo que realizaba para costear su carrera de Medicina: trabajaba como enfermero y vendía postres para reunir el dinero necesario para continuar sus estudios. Hoy, ese esfuerzo se traduce en un nuevo logro: ya es médico y se prepara para iniciar su internado.

Elías aseguró que el camino para alcanzar su meta estuvo marcado por la perseverancia y la organización. Según explicó, fueron 14 años de formación, en los que debió combinar el trabajo, los estudios y un emprendimiento de repostería para cubrir parte de los gastos universitarios.

Durante ese tiempo, aprovechaba cada momento disponible para estudiar. Después de cumplir sus turnos como enfermero, dedicaba horas a preparar postres, asistía a clases y utilizaba los trayectos en transporte público o los tiempos de espera para repasar el material académico.

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El ahora médico destacó el apoyo de su familia, especialmente de su madre. Recordó que ella lo acompañó durante gran parte del proceso y estuvo presente en los momentos más exigentes de su formación.

Johnson también recordó que, cuando su historia se hizo pública, gestionó apoyo ante distintas instituciones. Actualmente continúa ofreciendo sus productos por encargo. Sobre su decisión de estudiar Medicina, explicó que buscaba ampliar su capacidad de atención a los pacientes.

Tras ejercer como enfermero, sintió la necesidad de adquirir mayores competencias para intervenir de manera más directa en la atención médica. Con su graduación, Johnson iniciará la etapa de ingresar al internado, un requisito dentro de su formación profesional.