Panamá se convirtió en la capital del cálculo mental tras acoger torneo internacional

Más de 1,000 niños de 21 países compitieron en un certamen de alta exigencia académica que además conmemoró los 10 años de ALOHA en el país.

Ciudad de Panamá/La ciudad de Panamá se convirtió en la sede del Campeonato Internacional de Cálculo Mental, un encuentro de gran escala que reunió a más de 1,000 niños y jóvenes de 21 naciones. La cita no solo posicionó al país en el centro de la aritmética mental a nivel global, sino que sirvió para conmemorar la celebración de los 10 años de ALOHA en Panamá, programa enfocado en el desarrollo cognitivo infantil.

Durante el certamen, los pequeños competidores midieron su velocidad y precisión al enfrentarse al reto de resolver 70 operaciones en 5 minutos, en pruebas con niveles de dificultad adaptados a la edad y avance académico de cada participante.

Kiran Motwani, directora internacional de ALOHA, destacó el esfuerzo de las delegaciones asistentes: “Los niños tienen que hacer 70 operaciones en 5 minutos. Viajan de cualquier parte del mundo, vienen aquí para competir y la dificultad va creciendo según su nivel y edad”.

La representación panameña estuvo integrada por 500 estudiantes de distintas provincias, quienes formaron parte del evento con miras a fortalecer destrezas fundamentales como la memoria, la concentración, el pensamiento lógico y la agilidad mental.

Sobre el impacto de este tipo de torneos, Vanessa Campos, directora ejecutiva de ALOHA Panamá, señaló la importancia de medir el talento local en circuitos internacionales: “Buscamos potenciar a nuestros estudiantes para que nos representen y pongan la bandera panameña al lado de grandes potencias del cálculo mental como India, China, Bangladesh o Malasia”.

En el marco de este encuentro masivo, la delegación local celebró la actuación de Guadalupe Callejas Caballero, una niña panameña de 10 años que logró proclamarse campeona mundial de cálculo mental en su categoría, demostrando el avance de los competidores nacionales en esta disciplina.