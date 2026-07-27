Meduca: Padrinazgo Educativo Empresarial busca conectar a los estudiantes con el mercado laboral

Elías González, director de Educación Media Profesional y Técnica del Meduca, destaca que el programa ya beneficia a 6.000 jóvenes y busca expandirse a todo el país con el apoyo del sector privado.

Ciudad de Panamá/El Padrinazgo Educativo Empresarial se ha consolidado como una de las iniciativas más valiosas de la Educación Media Profesional y Técnica del Ministerio de Educación (Meduca). Así lo aseguró Elías González, director nacional de Educación Media Profesional y Técnica, quien explicó que este programa busca acercar la realidad del mercado laboral a las aulas.

De esta forma, los estudiantes pueden reforzar competencias que difícilmente adquieren solo con la formación teórica en los centros educativos, sintonizándose directamente con las exigencias del sector productivo.

Actualmente, más de 6.000 estudiantes se benefician de esta iniciativa, la cual cuenta con el respaldo de 41 empresas que apadrinan igual número de escuelas.

Según detalló González, el sector de hotelería lidera la participación con más de 20 hoteles involucrados, ofreciendo pasantías que brindan experiencia real a los jóvenes. También se han sumado la Asociación de Distribuidores Automotrices, la Cámara Alemana de Comercio y empresas del sector de aires acondicionados, las cuales buscaron activamente al Ministerio para colaborar en este esfuerzo nacional.

Cobertura nacional y sin restricciones académicas

El programa abarca los 15 bachilleratos que ofrece la dirección y está abierto a estudiantes de décimo, undécimo y duodécimo grado. Elías González fue enfático al señalar que no se exige un promedio mínimo para participar, aunque se prioriza a aquellos con buen comportamiento académico y disciplinario.

La idea es que todos los estudiantes puedan acceder, dependiendo de los acuerdos que cada escuela establezca con su empresa padrino para distribuir las actividades formativas durante todo el año.

La meta es cubrir los 117 centros educativos de Educación Media Profesional y Técnica del país. El director de Educación Media Profesional y Técnica confirmó que el programa ya llegó a Chiriquí y a zonas comarcales, donde recientemente dos hoteles se sumaron a la iniciativa.

El desafío principal, indicó González, radica en lograr que más empresas del sector privado se involucren activamente y acepten formar parte de esta alianza estratégica.

De la pasantía al empleo formal

Uno de los aspectos más destacados del Padrinazgo Educativo Empresarial es su potencial para generar empleo. Las empresas del sector hotelero, en particular, han desarrollado la capacidad de identificar durante las pasantías a aquellos estudiantes con mayor potencial para quedarse trabajando permanentemente en sus instalaciones. Esto convierte al programa en una verdadera puerta de entrada al mercado laboral para los egresados.

Las autoridades educativas, con Elías González a la cabeza, reconocen que la educación es un tema de Estado y no de gobierno. Por ello, esperan que iniciativas como esta prevalezcan en el tiempo.

El objetivo final es que los egresados salgan mejor preparados, con competencias reforzadas y mayor capacidad de adaptación a un mercado laboral cada vez más exigente, logrando así una transición exitosa de la escuela al trabajo.