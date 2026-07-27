Camilo Flores, un panameño que asegura haber servido como instructor militar en Ucrania, relató su experiencia en el conflicto y lanzó una advertencia a quienes consideran viajar para unirse a las fuerzas ucranianas.

Ciudad de Panamá, Panamá/El panameño Camilo Florez, quien asegura haber participado como combatiente e instructor militar en la guerra entre Ucrania y Rusia, hizo un llamado a los jóvenes que contemplan viajar a ese país para integrarse a las fuerzas ucranianas, al tiempo que denunció presuntas irregularidades en el reclutamiento y el trato que, según afirmó, reciben algunos voluntarios extranjeros.