Clima en Panamá: ¡Prepárese! aguaceros y actividad eléctrica podrían afectar varias regiones del país

De acuerdo con el boletín meteorológico, durante la madrugada y la mañana se esperan incursiones nubosas sobre las costas y tierra firme del Caribe, acompañadas de lluvias y episodios de aguaceros.

Ciudad de Panamá, Panamá/Los aguaceros y las tormentas aisladas continuarán este lunes 27 de julio en distintos puntos del país, según el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa), que prevé condiciones inestables durante gran parte de la jornada.

De acuerdo con el boletín meteorológico, durante la madrugada y la mañana se esperan incursiones nubosas sobre las costas y tierra firme del Caribe, acompañadas de lluvias y episodios de aguaceros. En el Pacífico, las precipitaciones podrían estar acompañadas de tormentas, principalmente en el golfo de Panamá, Panamá Este y Darién.

Para la tarde, el Imhpa pronostica aguaceros aislados con posibles tormentas en el occidente, las provincias centrales y el oriente del país. En el resto del territorio nacional también podrían registrarse lluvias ocasionales, algunas de ellas con intensidad puntual.

Durante la noche, las lluvias se concentrarán principalmente en la provincia de Chiriquí, el sur de Veraguas y Darién, mientras que en el resto del país no se prevén eventos lluviosos de consideración.

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En cuanto a las temperaturas, las mínimas oscilarán entre los 13 °C y 21 °C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país se ubicarán entre 22 °C y 25 °C. Las máximas alcanzarán entre 29 °C y 32 °C en el Pacífico, de 27 °C a 29 °C en el Caribe y de 20 °C a 24 °C en la Cordillera Central.

Respecto a los vientos, durante el día predominarán direcciones variables. En el Caribe soplarán del noreste y noroeste, mientras que en el Pacífico serán del oeste y suroeste, con velocidades sostenidas de entre 5 y 15 kilómetros por hora.

Las condiciones marítimas se mantendrán favorables. En el litoral caribeño se esperan olas de entre 1,0 y 1,4 metros de altura, con periodos de 7 a 8 segundos. En el Pacífico, las olas oscilarán entre 0,6 y 1,4 metros, con periodos de 14 a 18 segundos.

El boletín también indica que los índices máximos de radiación UV-B se mantendrán entre moderados y altos, con valores de 3 a 7, por lo que se recomienda tomar precauciones durante las horas de mayor exposición al sol.