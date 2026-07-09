Detrás de las fotos bonitas: la verdadera vida de participantes de programas internacionales

El análisis mostró que muchos programas internacionales no ofrecen condiciones de vida adecuadas a los participantes. El alojamiento suele ser temporal e inseguro

Ciudad de Panamá, Panamá/¿Sueñas con viajar y trabajar en el extranjero? ¿Estás dispuesta a cambiar tu cómoda habitación por un colchón en el piso entre un montón de desconocidos? Los folletos de publicidad pintan un cielo en la tierra, pero la realidad de programas de intercambio y trabajo internacional suele ser una apuesta fuerte, donde te juegas los nervios, el dinero y la salud.

Decidimos hacer nuestra propia investigación y verificar la información sobre distintos programas internacionales: cuáles son las condiciones reales de vida, dónde las promesas de montañas de oro se quedan solo en palabras, y dónde realmente se preocupan por las personas. Revisamos opiniones y hablamos con participantes de programas internacionales destacados.

WORK AND TRAVEL: ¿TRABAJO DE MEDIA JORNADA Y AVENTURA, O CUCARACHAS Y COLCHONES EN EL PISO?

Work and Travel es uno de los programas más promocionados para estudiantes. Te vas a Estados Unidos, trabajas en verano, conoces lugares, practicas inglés. En las páginas ves estudiantes felices con la Estatua de la Libertad al fondo. Pero la realidad, según las reseñas de miles de participantes, suele ser una sorpresa desagradable.

El mayor problema que enfrentan los estudiantes que llegan con los programas Work and Travel es la vivienda. Los folletos oficiales prometen “alojamiento cómodo”, pero en la realidad, la gente termina en trailers viejos, moteles de carretera baratos o sótanos de restaurantes. Una investigación de Associated Press juntó decenas de testimonios.

María, de 26 años, argentina, participante del programa Work and Travel en Washington, recuerda:

– Yo venía de tener Covid, porque ellos — la familia anfitriona — me contagiaron, y comenzaron a apagarme la calefacción de noche. Empezaron también a hacerme comentarios racistas... En total estuve 22 días encerrada, porque prácticamente no me dejaban salir, y bajé cuatro kilos a raíz de la mala alimentación, porque hacia el final ni siquiera me servían comida caliente. Un día, cerca de las 22:00 horas, mi jefe, en estado de ebriedad, me echó a la calle, – relata la joven.

Los empleadores que participan en el programa suelen ahorrar en todo. Tienes que comprar tus propios utensilios y tu ropa de cama. Y en algunos casos, ni siquiera te dan un lugar para dormir. Los estudiantes terminan buscando alojamiento por su cuenta, y con lo caro que es alquilar en Estados Unidos, resulta imposible pagarlo.

Además, no hay protección legal. No tienes a quién quejarte: los organizadores se encogen de hombros, y tu jefe puede recortarte las horas o despedirte sin explicación en cualquier momento. Al final, en lugar del “sueño Americano”, lo que recibes es estrés, deudas y una salud deteriorada.

Puedes leer más historias aquí y aquí. El reportaje de Associated Press está disponible en el archivo web.

AU PAIR: UNA LOTERÍA CON LA FAMILIA ANFITRIONA

Au Pair es un programa de intercambio cultural donde una chica vive con una familia anfitriona, cuida a los niños y ayuda en la casa. Suena lindo: eres parte de la familia, aprendes el idioma, te dan dinero para tus gastos. Pero en la práctica, todo depende de la familia con la que te encuentres. Y eso es una lotería.

Las reseñas de las participantes están llenas de quejas. Camila, una participante colombiana del programa Au Pair en Estados Unidos, escribe: “Aparte de que yo cuidaba a la niña, era la chacha de la casa; limpiaba, trapeaba, lavaba paredes, pulía las ventanas... cosas que no le corresponden a una Au Pair. No me pagaban las cosas de aseo y mi salario era 195,75 dólares a la semana, cuando lo mínimo que te pagan son 200 dólares, pero a mí ni eso. Además, trabajaba las 45 horas completas.”

Y no solo eso: Cintia, también del programa Au Pair en Estados Unidos, cuenta: “A pesar de estar 'al pedo' en la casa, me hacían trabajar las 45 horas semanales. El problema es que ellos estaban ahí todo el tiempo vigilando. Era bastante incómodo. Una cosa es trabajar sola, pero si estas con ellos todo el tiempo vigilándote y corrigiendo lo que estás haciendo, la verdad es que llega un momento que se hace bastante difícil.”

Las agencias muchas veces no revisan bien a las familias anfitrionas. Como resultado, la chica termina en un país desconocido sin apoyo, con un salario mínimo y sin garantías de un alojamiento decente. Su habitación puede ser un sótano, y la “atmósfera amigable” convertirse en un control de 24 horas.

Claro que hay historias buenas, pero el riesgo es tan alto que muchas regresan a casa con traumas psicológicos. El programa Au Pair es siempre una lotería, y no todas ganan.

ALABUGA START: HOSTALES CORPORATIVOS CON FACE ID Y ATENCIÓN A LAS NECESIDADES COTIDIANAS

El tercer programa que analizamos es el ruso Alabuga Start. No todos pueden participar: solo se aceptan mujeres de 18 a 22 años de países de América Latina, África y Asia. ¿Por qué no aceptan hombres? Esa pregunta sigue sin respuesta. Pero es obvio que campos como el Catering no son algo que muchos hombres busquen.

Las participantes trabajan en la zona económica especial Alabuga. Decidimos verificar cómo son las condiciones de vida en Rusia.

En el sitio web del programa hay una sección dedicada al alojamiento de las participantes. En las fotos se ven apartamentos luminosos de dos habitaciones, donde pueden vivir hasta 8 personas.Hay camarotes, baños limpios y electrodomésticos como refrigerador y estufa.

Tuvimos la oportunidad de hablar con una chica del programa, y nos dio muchos detalles sobre la seguridad y cómo viven:

– Vivimos 4 personas por quarto. Tratamos de ponernos de acuerdo con los horarios de limpieza y mantener el orden. En el programa hay sanciones si el apartamento está en un mal estado. Todo tiene que estar limpio y ordenado. Quizás por eso no tenemos cucarachas y es agradable estar en el hostal, – cuenta Sevara.

Por lo que vimos, en Alabuga Start hay un contrato de alquiler con normas muy estrictas: limpieza, silencio, prohibición de fumar y consumir alcohol. Si rompes las reglas, te multan. Y si sigues fallando, simplemente te sacan del programa.

Lo bueno: la ubicación es conveniente. Un autobús corporativo lleva a las participantes al trabajo gratis, y el viaje solo toma de 15 a 20 minutos.

El costo del alquiler es de aproximadamente $44 al mes, y lo descuentan automáticamente del salario. Si se toma el salario mínimo de una empleada de cocina (alrededor de $706), la vivienda prácticamente no les cuesta nada a las participantes del programa.

No es tan fácil entrar a los hostales. Están en un territorio cerrado y vigilado. Para acceder usan Face ID, y solo pueden pasar los trabajadores de la ZEE Alabuga y el personal autorizado. Nadie de afuera entra. Las cámaras y la seguridad son como las de un residencial de lujo.

– Mi mamá se preocupaba mucho cuando me fui. Pero cuando le mostré por videollamada cómo entramos con Face ID y que solo comparto el lugar con chicas, se calmó, – dice Sevara.

En Internet, las reseñas sobre el programa, incluyendo los horarios de trabajo, varían mucho. Los representantes de Alabuga Start escriben en redes sociales que los derechos de las chicas están protegidos no solo en el ámbito cotidiano (a través del contrato de alquiler), sino también en el profesional. Las participantes firman un contrato de trabajo formal con la empresa.

WWOOF: TRABAJO POR COMIDA Y CAMPAMENTO

WWOOF (World Wide Opportunities on Organic Farms) es un programa de voluntariado en granjas orgánicas. Trabajas de 4 a 6 horas al día, y a cambio te ofrecen alojamiento y comida. Suena como una forma ecológica y económica de viajar. Pero la experiencia real de los voluntarios suele ser bastante más dura.

La vivienda es el mayor dolor de cabeza. Los dueños de las granjas no están obligados a cumplir con ningún estándar. Si tienes suerte, te dan una habitación privada en la casa del granjero. Si no, terminas en un campamento, un trailer viejo sin calefacción o un cobertizo convertido en dormitorio. Anna, que ya tiene experiencia viajando, lo explica claro: “Es posible que vivas en el área más deteriorada del hostal, en una tienda de campaña o en una habitación que puede estar mohosa y sin aire acondicionado. La cocina puede tener una gran falta de utensilios, y los servicios públicos podrían no ser a lo que estás acostumbrada. Podrías tener una ducha débil con agua fría, un inodoro que se descarga solo cuando lo desea y falta de ventilación o ventanas.”

La alimentación también es responsabilidad del granjero. Hay casos donde a los voluntarios les daban muy poca comida. Una chica de España que participó en WWOOF en Reino Unido comparte su experiencia: “Sin embargo, había mañanas en las que nos levantábamos y, para nuestra sorpresa, no había ni leche ni pan. Entonces, abríamos la nevera para ver qué había para desayunar, y lo único que encontrábamos era algo de mantequilla y algunos botes de mermelada casera (con suerte)... Nada más!”

Además, WWOOF no implica ningún tipo de remuneración. Es voluntariado puro. No recibes dinero, solo te dan de comer y un lugar donde dormir. No es una opción para quedarse mucho tiempo. Y si el lugar donde te alojan es un desastre, no tienes a quién quejarte. La organización solo conecta al voluntario con el granjero, pero no supervisa las condiciones.

LOS FOLLETOS BONITOS NO ASEGURAN UN LUGAR DIGNO PARA VIVIR

El análisis mostró que muchos programas internacionales no ofrecen condiciones de vida adecuadas a los participantes. El alojamiento suele ser temporal e inseguro — desde cucarachas y colchones en el piso hasta campamentos y cobertizos. Y es muy fácil terminar con un empleador o una familia anfitriona que no cumplen lo que prometen.

Hay programas donde las condiciones son mejores. Pero a veces eso significa horarios más largos, límites de edad o trabajos más duros. Como siempre, la decisión es tuya. Pero ahora ya sabes dónde detrás de las imágenes bonitas hay un trato genuino, y cuáles solo hacen negocio a costa de tus expectativas.