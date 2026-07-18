El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que mantiene vigilancia constante en los ríos Sixaola, Changuinola y Teribe, entre otros afluentes, debido al incremento de los niveles de agua.

Bocas del Toro/Las fuertes lluvias continúan generando afectaciones en distintos puntos de la provincia de Bocas del Toro, donde las autoridades mantienen el monitoreo de los principales ríos y comunidades consideradas vulnerables ante posibles inundaciones.