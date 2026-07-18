Mundial 2026 Francia vs Inglaterra| Didier Deschamps: "Hicimos una primera parte impresentable"

Estados Unidos/El seleccionador francés, Didier Deschamps, lamentó "una primera parte impresentable" de su equipo, que llegó al descanso perdiendo 4-0 frente a Inglaterra, para acabar cayendo 6-4 en el partido por la tercera plaza del Mundial de Norteamérica 2026.

"Hicimos una primera parte impresentable. Hubo una reacción, con cosas que supimos hacer bien. Tenemos dos ocasiones para empatar a 4-4. Nos proyectamos un poco más, es lo que sabemos hacer", admitió el DT ante las cámaras del canal M6 francés.

Deschamps, que se sentaba última vez en el banquillo de los Bleus, añadió que con la reacción en la segunda parte "al menos se parece a algo, aunque la derrota duela".

El DT admitió su responsabilidad por lo sucedido en el primer tiempo: "no debo de haber hecho lo que hacía falta en la primera parte".

El seleccionador galo hizo cuatro cambios en el entretiempo, propiciando la reacción de los Bleus tras el descanso

Sobre lo hecho en el Mundial 2026, Deschamps admitió la "decepción" de un grupo "que comenzó con mucha ambición" y como principal favorito a ganar el título, hasta su derrota 2-0 contra España en semifinales el martes.

"En el plano humano, ha sido una aventura muy, muy bonita con ellos. Las ocho semanas desde el inicio de la preparación que hemos pasado juntos han sido muy bonitas. Hemos logrado hacer bastantes cosas positivas, fallamos nuestro partido contra España y ellos consiguieron ser muy eficaces contra nosotros. No hay que tirarlo todo a la basura, por supuesto", afirmó.

"Hay bastantes jóvenes que seguirán subiendo peldaños y realmente hay material para seguir teniendo muy buenos resultados", aseguró al ser preguntado por el futuro de los Bleus ahora que deja el banquillo tras 14 años en el cargo.

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