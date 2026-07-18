España vs Argentina final del Mundial 2026| Claudia Sheinbaum explica por qué aceptó la invitación de Trump

Estados Unidos/La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el sábado que asistirá a la final del Mundial de fútbol, el domingo en East Rutherford (Nueva Jersey), como muestra de una "buena coordinación" con el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Sheinbaum dijo el viernes que estará en el partido entre Argentina, defensora del título, y España, en el MetLife Stadium, tras una invitación de Trump. La mandataria evitó asistir a los juegos que se realizaron en México, incluyendo el de la inauguración.

Te puede interesar: España vs Argentina final del Mundial 2026| Claudia Sheinbaum estará presente como invitada de Trump

"Es una muestra de que hay buena coordinación, buena colaboración con el gobierno de los Estados Unidos", dijo la mandataria en un video subido a sus redes sociales.

Sheinbaum dijo que también asistirá el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Añadió que es importante mostrar que, en términos diplomáticos, estén los mandatarios de los países sede del Mundial.

La invitación de Trump ocurre en medio de la revisión del tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, y tensiones relacionadas con la lucha contra el crimen organizado.

Aunque Sheinbaum y Trump han dialogado en varias ocasiones por teléfono, será la segunda ocasión en la que estén cara a cara. Ambos coincidieron en diciembre de 2025 en el sorteo para el Mundial, que se realizó en Washington.

Te puede interesar: España vs Argentina final Mundial 2026 | Esloveno Slavko Vinčić dirigirá el partido más importante