East Rutherford, Estados Unidos/El árbitro esloveno Slavko Vincic fue designado por la FIFA para dirigir la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, que se disputará el domingo en el estadio MetLife en East Rutherford, área metropolitana de de Nueva York.

En el Mundial de Norteamérica, Vincic, de 46 años, dirigió los partidos de la fase de grupos entre Brasil y Marruecos (1-1) y Jordania y Argelia (1-2), además del duelo de octavos de final entre México y Ecuador (2-0).

AFP.