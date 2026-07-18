España vs Argentina final Mundial 2026 | Esloveno Slavko Vinčić dirigirá el partido más importante

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España y Argentina final Mundial 2026 | Esloveno Slavko Vinčić dirigirá el partido más importante / AFP
AFP
18 de julio 2026 - 12:51

East Rutherford, Estados Unidos/El árbitro esloveno Slavko Vincic fue designado por la FIFA para dirigir la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, que se disputará el domingo en el estadio MetLife en East Rutherford, área metropolitana de de Nueva York.

En el Mundial de Norteamérica, Vincic, de 46 años, dirigió los partidos de la fase de grupos entre Brasil y Marruecos (1-1) y Jordania y Argelia (1-2), además del duelo de octavos de final entre México y Ecuador (2-0).

AFP.

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