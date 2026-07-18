Asesinan de varios disparos a mujer de 30 años tras salir de su casa en la 24 de Diciembre

Ciudad de Panamá, Panamá/Una mujer de 30 años murió tras recibir varios disparos durante un hecho registrado la madrugada de este sábado en el sector conocido como Las Paredes, en el corregimiento de 24 de Diciembre.

De acuerdo con las primeras versiones, la víctima salió de su residencia luego de que alguien la llamara. Minutos después, habría sido atacada a tiros. La mujer fue trasladada al Hospital Irma Lourdes Tzanetatos, donde los médicos confirmaron su muerte.

Al lugar se trasladaron agentes de la Policía Nacional, mientras que personal de la Dirección Nacional de Investigación Judicial (DIJ) y de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial mantienen las investigaciones para identificar y ubicar a los responsables del hecho.

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Según el reporte policial, al momento de la llegada de los agentes, los vecinos indicaron que no habían escuchado nada relacionado con el ataque. Sin embargo, versiones que circulan en redes sociales señalan que algunas personas habrían escuchado una discusión y, posteriormente, varias detonaciones.

Las autoridades mantienen un operativo en el área y adelantan las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el homicidio.

El crimen ocurre en un contexto de preocupación por el aumento de la violencia contra las mujeres. Durante el primer semestre de 2026, el Ministerio Público registró 14 femicidios, cifra que casi duplica los casos reportados en el mismo periodo de 2025. Además, se contabilizaron 17 tentativas de femicidio, lo que representa un incremento del 89 % frente al mismo periodo del año anterior.

Con información de Luis Alberto Jiménez