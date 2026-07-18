Panamá y Costa Rica acuerdan crear carné sanitario para trabajadores agrícolas de la comarca Ngäbe-Buglé

La iniciativa quedó formalizada mediante la firma de un Memorando de Entendimiento entre el ministro de Salud de Panamá, Fernando Boyd Galindo, y su homólogo costarricense, Alexander Sánchez Cabo, durante un acto en el que también estuvo presente el primer vicepresidente de Costa Rica, Douglas Soto.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá y Costa Rica acordaron implementar un Carné Sanitario Binacional para facilitar el acceso y el seguimiento de los servicios de salud de las familias de la comarca Ngäbe-Buglé que se trasladan temporalmente entre ambos países para participar en las cosechas agrícolas, así lo dio a conocer el Ministerio de Salud (Minsa) este sábado.

La iniciativa se dio tras la firma de un Memorando de Entendimiento entre el ministro de Salud de Panamá, Fernando Boyd Galindo, y su homólogo costarricense, Alexander Sánchez Cabo, durante un acto. El Minsa explicó que el acuerdo busca establecer mecanismos de atención médica para una población que, debido a su movilidad laboral, enfrenta dificultades para mantener la continuidad de sus controles de salud.

Se pudo conocer que el nuevo documento permitirá unificar información médica de los ciudadanos, incluyendo esquemas de vacunación y controles relacionados con enfermedades crónicas. De esta manera, el personal sanitario de ambos países podrá dar seguimiento a los pacientes durante sus desplazamientos.

Te podría interesar: Lluvias en Bocas del Toro: Meduca insta a directores a suspender clases si hay peligro

La medida contempla el manejo de los datos bajo protocolos de confidencialidad y busca reducir las barreras geográficas que afectan a los trabajadores agrícolas durante sus traslados entre ambos países.

Como parte de la logística, la institución señaló que mantendrá habilitado el Puesto Intermedio de Atención de Bugaba, en la provincia de Chiriquí, como uno de los puntos para la emisión y reposición del carné. El documento tendrá una vigencia de seis meses y comenzará a distribuirse en julio de cada año, de acuerdo con el flujo de movilidad laboral de los trabajadores agrícolas.

Se espera que el mecanismo contribuya al fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica en la zona fronteriza y permita mejorar la continuidad de la atención médica para las comunidades originarias que se trasladan desde sus lugares de origen hacia sus destinos de trabajo.