Lluvias en Bocas del Toro: Meduca insta a directores a suspender clases si hay peligro

Por su parte, el Sistema Nacional de Protección Civil informó que continúa realizando monitoreos constantes en los principales ríos de la provincia, entre ellos Sixaola, Changuinola y Teribe.

Bocas del Toro/El Ministerio de Educación (Meduca) informó que mantiene una vigilancia permanente en los centros educativos de Bocas del Toro ante las lluvias que afectan a la provincia y exhortó a los directores a evaluar las condiciones de cada plantel antes de permitir el ingreso de estudiantes y docentes.

La directora regional de Educación, Dinora Miranda, indicó que se mantiene en comunicación constante con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) para dar seguimiento a las alertas emitidas y adoptar las medidas preventivas necesarias.

"Los directores tienen que hacer una evaluación constante de la situación. Si hay riesgo o algún tipo de peligro alrededor de las escuelas, deben tomar las precauciones y evitar que los niños lleguen al centro educativo, al igual que los docentes", señaló Miranda.

Puede leer: Sinaproc eleva a alerta amarilla a Changuinola y Almirante por incremento de lluvias

La funcionaria explicó que, hasta el momento, no se han reportado afectaciones directas en las escuelas, aunque sí se han registrado situaciones en sus alrededores debido a las lluvias. Añadió que el objetivo es prevenir accidentes tanto de estudiantes como de docentes y padres de familia.

Sobre la posibilidad de habilitar nuevos albergues, indicó que hasta la fecha no se ha recibido información sobre la apertura de refugios temporales, aunque esa decisión dependerá de la evolución de las condiciones meteorológicas y de posibles crecidas de ríos o quebradas.

Recordó que durante las inundaciones registradas anteriormente se habilitaron cuatro albergues donde fueron atendidas más de 900 personas, quienes posteriormente regresaron a sus hogares.

Sinaproc mantiene monitoreo de los ríos

Por su parte, el Sistema Nacional de Protección Civil informó que continúa realizando monitoreos constantes en los principales ríos de la provincia, entre ellos Sixaola, Changuinola y Teribe, en conjunto con el Cuerpo de Bomberos, para verificar cualquier incremento en los niveles del agua.

Como parte de esas acciones, personal de Sinaproc brindó asistencia a cuatro estudiantes que permanecían desde el mediodía al otro lado de un río tras salir de clases en el sector de Río Oeste.

"Le recomendamos siempre a la población, especialmente cuando los estudiantes salen de la escuela, no cruzar ríos ni quebradas, porque las fuertes lluvias en las zonas montañosas pueden generar cabezas de agua", advirtió el vocero de la institución.

Asimismo, señaló que durante este viernes equipos de respuesta realizarán una inspección en el sector de Teobroma, donde verificarán posibles afectaciones provocadas por las lluvias.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar cruzar ríos o quebradas crecidas, especialmente mientras se mantiene la alerta amarilla en la provincia.

Información de Luis Palacios

Otras notas que le pueden interesar: