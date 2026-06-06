Panamá y Brasil fortalecen cooperación agropecuaria en tecnología, genética y fertilizantes

Las autoridades también avanzaron en los preparativos para la firma de un Memorándum de Entendimiento sobre cacao.

Panamá/Panamá y Brasil dieron un nuevo paso para fortalecer sus relaciones en materia agropecuaria, con una agenda enfocada en la transferencia de tecnología, el mejoramiento genético, la producción sostenible y el acceso a insumos estratégicos para el desarrollo del sector.

La hoja de ruta fue abordada durante una reunión de alto nivel celebrada en la sede del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), donde el ministro Roberto Linares y el viceministro José Aníbal Rincón recibieron al viceministro de Agricultura y Ganadería de Brasil, Cleber Soares, acompañado de una delegación técnica de ese país.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue el apoyo de Brasil en la gestión de fertilizantes, incluyendo la posibilidad de establecer en Panamá una planta brasileña que facilite la distribución de estos insumos para los productores nacionales.

Durante la reunión, el viceministro Rincón destacó la cooperación que Panamá ya recibe de Brasil en materia de material genético para cultivos de alto interés económico, entre ellos coco, café robusta y marañón.

Las autoridades también avanzaron en los preparativos para la firma de un Memorándum de Entendimiento sobre cacao, que permitirá ampliar el apoyo técnico de instituciones brasileñas especializadas como EMBRAPA y el Ministerio de Agricultura de Brasil. El objetivo es fortalecer la cadena productiva del cacao mediante acciones coordinadas con el MIDA y el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá

Como parte de la jornada, se formalizaron los requisitos fitosanitarios para la comercialización desde Brasil hacia Panamá de semillas de café, coco y soya para consumo humano, una medida que busca contribuir al desarrollo de estos rubros considerados estratégicos para la agricultura nacional.

La cooperación también abarcará iniciativas de transferencia tecnológica en ganadería, incluyendo el intercambio de conocimientos sobre razas bovinas como Nelore, Girolando y Sindi, así como el desarrollo de pasturas tropicales adaptadas a las condiciones de la región mediante gramíneas y leguminosas especializadas.

Otro de los aspectos abordados fue el impulso a los bioinsumos, tanto biofertilizantes como productos destinados al control biológico de plagas. Además, se analizaron programas de capacitación para técnicos panameños en áreas relacionadas con la defensa agropecuaria, la salud animal y el fortalecimiento institucional.

Según datos del MIDA, el viceministro brasileño Cleber Soares calificó la reunión como “muy positiva” y destacó el interés compartido de ambos países en ampliar y fortalecer la cooperación en agricultura, ganadería, sistemas de producción sostenible y transferencia tecnológica.

Con este acercamiento, ambos países buscan impulsar la innovación, la sostenibilidad y la modernización del sector agropecuario mediante el intercambio de conocimientos, tecnología y buenas prácticas.