Alias 'Burro', 'Andrecito' y 'Flaco' son aprehendidos por presunto hurto de ganado en Herrera

Herrera/Tres personas requeridas por las autoridades judiciales por su presunta vinculación con delitos contra el patrimonio económico, en la modalidad de hurto pecuario, fueron aprehendidas por agentes de la Policía Nacional durante operativos realizados en la provincia de Herrera.

Los sospechosos, identificados por los alias de “Burro”, “Andrecito” y “Flaco”, fueron ubicados en los distritos de Chitré y Los Pozos como parte de acciones desarrolladas para dar cumplimiento a órdenes emitidas por las autoridades competentes.

De acuerdo con la información oficial, las capturas se realizaron en el marco de operativos dirigidos a combatir los delitos que afectan al sector pecuario y generan pérdidas económicas a los productores.

Tras su aprehensión, los tres ciudadanos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales para continuar con los trámites correspondientes y determinar su posible responsabilidad en los hechos investigados.

El hurto de ganado se da con más frecuencia en la provincias centrales.