Naturgy anuncia cortes programados por mantenimiento eléctrico este fin de semana: conozca dónde se darán

En algunos puntos los trabajos se extenderán hasta las 4:30 de la tarde.

La empresa de distribución eléctrica Naturgy llevará a cabo una serie de trabajos de mantenimiento preventivo en su zona de concesión a nivel nacional durante este fin de semana, específicamente el sábado 6 y domingo 7 de junio. Estas labores técnicas requerirán la interrupción temporal del suministro eléctrico en diversos sectores de las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Chiriquí y Los Santos.

De acuerdo con la compañía, las maniobras operativas son necesarias para ejecutar mejoras en la infraestructura de la red, mitigar incidencias futuras y garantizar la estabilidad del servicio de energía eléctrica en el país.

Sábado 6 de junio

Los trabajos programados para el 6 de junio afectarán a los siguientes corregimientos y sectores específicos:

Panamá

La Exposición / Calidonia: Calle 28 Este, entre Av. México y Av. Balboa. (Horario: 12:00 a.m. a 5:00 a.m.)

Calle 28 Este, entre Av. México y Av. Balboa. (Horario: 12:00 a.m. a 5:00 a.m.) San Francisco: Calle Joaquín Vergara, Calle 71 A Este y áreas aledañas. (Horario: 9:30 a.m. a 4:30 p.m.)

Calle Joaquín Vergara, Calle 71 A Este y áreas aledañas. (Horario: 9:30 a.m. a 4:30 p.m.) San Francisco: Av. Dr. Belisario Porras, Calle Benito Reyes T, Av. Nicanor de Obarrio, Calle 73, Calle Los Fundadores, Av. 2 Sur, Calle 71 Este, Calle 67 Este, Calle 66 Este, Calle 68 Este, Calle 69 Este, Calle 65 Este, Calle 64 A Este, Calle Las Orquídeas y Calle 62 Este. (Horario: 5:30 a.m. a 11:30 a.m.)

Av. Dr. Belisario Porras, Calle Benito Reyes T, Av. Nicanor de Obarrio, Calle 73, Calle Los Fundadores, Av. 2 Sur, Calle 71 Este, Calle 67 Este, Calle 66 Este, Calle 68 Este, Calle 69 Este, Calle 65 Este, Calle 64 A Este, Calle Las Orquídeas y Calle 62 Este. (Horario: 5:30 a.m. a 11:30 a.m.) Ancón: Av. Omar Torrijos Herrera, corregimiento de Ancón y áreas aledañas. (Horario: 8:45 a.m. a 3:45 p.m.)

Panamá Oeste

Cermeño: Cermeño, El Palmar, Santa Rosa, San Felipe, Bda. Royo, Monte Oscuro, Quebrada Grande, Bda. San Judas Tadeo y Polanco. (Horario: 8:45 a.m. a 3:45 p.m.)

Cermeño, El Palmar, Santa Rosa, San Felipe, Bda. Royo, Monte Oscuro, Quebrada Grande, Bda. San Judas Tadeo y Polanco. (Horario: 8:45 a.m. a 3:45 p.m.) Puerto Caimito: Quintas del Pacífico. (Horario: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.)

Quintas del Pacífico. (Horario: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.) Feuillet: El Espino Calle Segunda y Calle de Las Colmenas. (Horario: 9:30 a.m. a 3:30 p.m.)

Chiriquí

San Andrés: Comunidades de Gómez, San Andrés, Buena Vista, San Francisco, La Esperanza, Bugaba. (Horario: 8:00 a.m. a 3:00 p.m.)

Los Santos

Valle Rico: Valle Rico, Vía Vallerriquito, Vallerriquito, Quebrada Grande, La Trinidad, Bajo Corral y La Lagunita. (Horario: 8:00 a.m. a 3:00 p.m.)

Valle Rico, Vía Vallerriquito, Vallerriquito, Quebrada Grande, La Trinidad, Bajo Corral y La Lagunita. (Horario: 8:00 a.m. a 3:00 p.m.) Las Tablas (Cabecera): Guararé, Montero, Pasera, Perales, Universidad Nacional de Panamá (sede Las Tablas), Las Palmitas. También incluirá barriadas y residenciales desde Nuevo México hasta el teléfono público, Los Ángeles, Los Pinos, Res. Europa, Los Díaz, Boulevard, Quintas Las Flores, Bda. detrás de Nutre Hogar, Bda. frente a Cable & Wireless, Bda. frente a Club Sol Mar, Calle Francisco González con intersección en Calle Francisco González Roca, Calle Minsin y Gringa, Calle Manuel Velásquez, Dr. Emilio Castro, Calle Laureano López, Av. Belisario Porras hasta la Iglesia Santa Librada, y Calle Pablo Arosemena hasta el Parque Porras. (Horario: 7:45 a.m. a 2:45 p.m.)

Domingo 7 de junio

Las suspensiones programadas del fluido eléctrico para el 7 de junio se distribuyen de la siguiente manera:

Panamá

Bella Vista: Calle 58 Este con Av. Nicanor de Obarrio o Calle 50 y áreas aledañas. (Horarios divididos en dos bloques: de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 11:15 a.m. a 2:45 p.m.)

Calle 58 Este con Av. Nicanor de Obarrio o Calle 50 y áreas aledañas. (Horarios divididos en dos bloques: de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 11:15 a.m. a 2:45 p.m.) Bella Vista: Calle del Acueducto y áreas aledañas. (Horario: 7:15 a.m. a 1:15 p.m.)

Calle del Acueducto y áreas aledañas. (Horario: 7:15 a.m. a 1:15 p.m.) San Francisco: Calle 53 Este, Av. Ricardo Arango, corregimiento de Bella Vista y áreas aledañas. (Horario: 8:45 a.m. a 3:45 p.m.)

Calle 53 Este, Av. Ricardo Arango, corregimiento de Bella Vista y áreas aledañas. (Horario: 8:45 a.m. a 3:45 p.m.) Ancón: Corredor Norte y Albrook Mall. (Horario: 5:30 a.m. a 11:30 a.m.)

Panamá Oeste

Puerto Caimito: Res. Mar Azul. (Horario: 8:45 a.m. a 12:45 p.m.)

Res. Mar Azul. (Horario: 8:45 a.m. a 12:45 p.m.) Juan Demóstenes Arosemena: Res. Hato Montaña y Urb. Valle Regio. (Horario: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.)

Coclé

Aguadulce (Cabecera): Guadalupe, Los Ángeles, Aguadulce Centro, Av. Alejandro Tapia (desde la Escuela Alejandro Tapia hasta el Hotel Carisabel), Carretera Nacional y áreas aledañas. También abarca Sebastián Sucre, Calles Marcos Robles, San Francisco de Asís, Manuel Robles, 8 de Diciembre, Calle Veraguas, Calle Cuba, Los Salineros, 28 de Noviembre, República del Perú, Pozo Azul, Don Bosco, San Roque, Barrio Lindo, Villas del Sur, Villa Belén, Hospital Marcos Robles y Calle Rafael Estévez. (Horario: 8:45 a.m. a 3:45 p.m.)

Guadalupe, Los Ángeles, Aguadulce Centro, Av. Alejandro Tapia (desde la Escuela Alejandro Tapia hasta el Hotel Carisabel), Carretera Nacional y áreas aledañas. También abarca Sebastián Sucre, Calles Marcos Robles, San Francisco de Asís, Manuel Robles, 8 de Diciembre, Calle Veraguas, Calle Cuba, Los Salineros, 28 de Noviembre, República del Perú, Pozo Azul, Don Bosco, San Roque, Barrio Lindo, Villas del Sur, Villa Belén, Hospital Marcos Robles y Calle Rafael Estévez. (Horario: 8:45 a.m. a 3:45 p.m.) Pocrí: Natá, Churubé Arriba, Las Huacas, Quije, Santa Lucía, El Caño, El Olivo, Virulí, El Pinal, Guzmán, Caimitillo de Natá, Cumbirilla, Nuestro Amo, Palenque, La Salineta, El Ciruelo, Los Chorros, Piedras Gordas, Las Lajitas, San Juan, El Hato, Olá Cabecera, El Copé, San Roquito de Olá, El Copé, Farallón, Barrigón, Río Blanco, El Potroso, Sabaneta Arriba, Cascajal, Ranchería, Molejón, Moreno, Villa del Carmen de La Pintada, Coclé, Hospital Materno Infantil el Copé y Nazareno del Distrito Especial Omar Torrijos. (Horario: 9:15 a.m. a 3:15 p.m.)

Chiriquí