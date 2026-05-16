Jornada 'Pesca Tu Basura 2026' recolecta más de 10 toneladas de desechos en Panamá

Durante la jornada, embarcaciones y voluntarios participaron en la recolección de desechos sólidos acumulados en distintos puntos marítimos y costeros, retirando materiales que representan un riesgo para la biodiversidad marina y el ecosistema del área.

Ciudad de Panamá, Panamá/Más de 10 toneladas de residuos fueron recolectadas este 16 de mayo durante la jornada ambiental “Pesca Tu Basura 2026”, desarrollada en el puerto Panamá, ubicado junto al Mercado del Marisco.

La actividad fue organizada por la Alcaldía de Panamá y reunió a instituciones públicas, organizaciones ambientales y empresas privadas en una iniciativa enfocada en la conservación marina y la reducción de la contaminación en zonas costeras.

Durante la jornada, embarcaciones y voluntarios participaron en la recolección de desechos sólidos acumulados en distintos puntos marítimos y costeros, retirando materiales que representan un riesgo para la biodiversidad marina y el ecosistema del área.

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Entre las entidades participantes estuvieron la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, la Cámara Marítima de Panamá, la Fundación Ancón, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, la Autoridad Marítima de Panamá y el Servicio Nacional Aeronaval, además de otras organizaciones y empresas privadas.

Como parte del evento, también se entregaron reconocimientos y premios a los participantes destacados, incluyendo incentivos económicos, combustible, lubricantes, certificados de regalo, alimentación y trofeos.

La subdirectora de Gestión Ambiental, Yarelys Gómez, destacó la importancia de mantener este tipo de iniciativas para fortalecer la protección de los océanos y promover una cultura de responsabilidad ambiental en la ciudad de Panamá.