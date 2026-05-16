Grupo Scout 27 celebra 44 años con torneo de 'Argolla India'

Previo al inicio del torneo, los participantes realizaron el tradicional llamado scout en el centro de la cancha, marcando el inicio de una actividad enfocada en la integración, el compañerismo y el trabajo en equipo.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Grupo Scout 27 celebró sus 44 años de fundación con un torneo de Argolla India, una de las actividades tradicionales más representativas del movimiento scout, en una jornada que reunió a distintos grupos juveniles en Panamá.

Previo al inicio del torneo, los participantes realizaron el tradicional llamado scout en el centro de la cancha, marcando el inicio de una actividad enfocada en la integración, el compañerismo y el trabajo en equipo.

La Argolla India es considerada uno de los juegos emblemáticos del escultismo y se caracteriza por promover habilidades como la coordinación, la disciplina y la cooperación entre los integrantes de cada equipo.

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La actividad también sirvió para recordar los 102 años del movimiento scout en Panamá, organización que mantiene presencia en distintas provincias del país y que actualmente cuenta con alrededor de 40 grupos activos.

Durante la jornada, dirigentes y participantes destacaron la importancia de fortalecer espacios de formación para niños y jóvenes, enfocados en valores como el respeto, la solidaridad y el liderazgo.

El torneo fue organizado por la Tropa 27 como parte de las actividades conmemorativas de su aniversario, reuniendo a scouts de diferentes agrupaciones en un ambiente de convivencia y recreación.

Con información de Emilio Batista