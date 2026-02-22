Carnavalito en Colón: Culecos, comparsas y cultura viva disfrutaron los asistentes

La actividad no solo mueve la cultura, sino también la economía local: microempresarios han aprovechado la afluencia de público para ofrecer comidas y bebidas.

Colón/ Desde muy temprano, la recta de la Zona Libre de Colón recibió a familias y visitantes que llegaron para vivir el domingo de carnavalito, una jornada marcada por la alegría, el agua y las expresiones culturales que definen esta celebración tradicional.

Los culecos iniciaron alrededor de las 9 de la mañana, dando paso a una tarde llena de color con los desfiles de comparsas, diablos y Congo que recorren la ruta del carnaval en el casco colonense.

La actividad no solo mueve la cultura, sino también la economía local: microempresarios han aprovechado la afluencia de público para ofrecer comidas y bebidas, generando sustento para sus hogares mientras los asistentes disfrutan del ambiente festivo.

Según Roberto Edwards, presidente de la Junta de Carnaval Alegoría 2026, más de 150 unidades de la Policía Nacional están apostadas a lo largo de la ruta para garantizar la tranquilidad, mientras que personal de la Cruz Roja y Sinaproc refuerzan el operativo de prevención.

Cultura viva y logística

El evento se desarrolló con normalidad, con asistencia masiva desde las primeras horas y un ambiente de respeto.

Edwards destacó que la entrada era totalmente gratis, reafirmando el compromiso de mantener la celebración accesible: "Colón para los colonenses y aquí estamos, vamos a echar para adelante". Además de los culecos, la programación incluye presentaciones artísticas en tarima a partir de las 10 de la noche, cerrando la jornada con espectáculo y música en vivo.

El presidente de la Junta también confirmó la logística que se tuvo para recibir a las agrupaciones culturales: "Tenemos coordinación con varias comparsas, diablos, comparsa de niños, y todos estamos preparando el carro alegórico de la reina y la princesa".

La prioridad, según sus palabras, es que "la cultura y las tradiciones no se mueran", un mensaje que resuena entre los asistentes que, a lo largo del día, han disfrutado del agua, la música y el orgullo de preservar las raíces del carnaval colonense.

Con información de Néstor Delgado.