Colón/Desde muy temprano, la recta de la Zona Libre de Colón recibió a familias y visitantes que llegaron para vivir el domingo de carnavalito, una jornada marcada por la alegría, el agua y las expresiones culturales que definen esta celebración tradicional.

Los culecos iniciaron alrededor de las 9 de la mañana, dando paso a una tarde llena de color con los desfiles de comparsas, diablos y Congo que recorren la ruta del carnaval en el casco colonense.