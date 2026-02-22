Carnavalito en Colón: Culecos y comparsas disfrutaron los asistentes

Carnavalito en Colón: Culecos y comparsas disfrutaron los asistentes / Néstor Delgado
Néstor Delgado - Corresponsal
22 de febrero 2026 - 19:08

Colón/Desde muy temprano, la recta de la Zona Libre de Colón recibió a familias y visitantes que llegaron para vivir el domingo de carnavalito, una jornada marcada por la alegría, el agua y las expresiones culturales que definen esta celebración tradicional.

Los culecos iniciaron alrededor de las 9 de la mañana, dando paso a una tarde llena de color con los desfiles de comparsas, diablos y Congo que recorren la ruta del carnaval en el casco colonense.

Temas relacionados

noticias
Si te lo perdiste
Lo último
stats