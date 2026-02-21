Carnavalitos en La Pintada: tradición que reúne a familias de todo el país

El evento registró lleno total. Muchos asistentes aseguran que apartan esta fecha con anticipación en sus agendas para no perderse una festividad que consideran familiar y diferente a los carnavales masivos.

La Pintada, Coclé/Cientos de personas provenientes de distintos puntos del país se dieron cita en La Pintada, provincia de Coclé, para disfrutar de sus tradicionales carnavalitos, una celebración que cada año reúne a familias y amigos en un ambiente marcado por la alegría, la música típica y el compartir comunitario.

El evento registró lleno total. Muchos asistentes aseguran que apartan esta fecha con anticipación en sus agendas para no perderse una festividad que consideran familiar y diferente a los carnavales masivos. En cada rincón se observaban grupos de amigos, niños jugando y adultos disfrutando de la música en un entorno festivo.

El cantante y acordeonista Nenito Vargas, acompañado de Los Plumas Negras, fue uno de los grandes atractivos de la jornada. El artista expresó que esta celebración ya es una tradición y animó a la población a divertirse sanamente y disfrutar del ambiente. “Vamos a seguir viniendo hasta que Dios nos dé vida”, manifestó ante el público que coreaba sus canciones.

Entre los asistentes se encontraba Enrique Lorenzo, quien describió la actividad como un carnaval familiar que mantiene viva la tradición interiorana. Las áreas aledañas de la provincia también se beneficiaron con la afluencia de visitantes que dinamizaron el movimiento comercial de la zona.

Daniel Gómez, oriundo de Penonomé, invitó a quienes aún no han vivido la experiencia a acercarse a La Pintada después de los carnavales tradicionales para disfrutar de estos carnavalitos, que mantienen su esencia popular.

La celebración culmina este domingo, cerrando una jornada que reafirma a La Pintada como un punto de encuentro donde la música típica, la tradición y el ambiente familiar se convierten en protagonistas.

Con información de Nathali Reyes.