Autoridades y empresa bananera Chiquita coordinan acciones para frenar el hurto de banano en Bocas del Toro

Asimismo, se anunció el refuerzo de las inspecciones a comercios locales por parte de las entidades competentes y el fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia en carreteras.

Changuinola, Bocas del Toro/Representantes de la empresa bananera Chiquita sostienen reuniones con autoridades gubernamentales y de seguridad en la provincia de Bocas del Toro, con el objetivo de evaluar y reforzar medidas que permitan frenar el hurto de banano y otros productos agrícolas en distintas fincas del distrito de Changuinola.

Según informó la empresa, este tipo de delito representa importantes pérdidas económicas, afectando directamente la reactivación de la industria bananera en la región, así como a productores y comerciantes locales.

Durante los encuentros, las autoridades expusieron una serie de acciones que abarcan desde jornadas de docencia y orientación hasta el fortalecimiento de los estamentos de seguridad en materia agrícola. Entre las medidas planteadas destaca el incentivo al registro formal de los productores en las bases de datos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), lo que permitiría un mejor control y trazabilidad de la producción.

Puedes leer: Autoridades refuerzan programa de vigilancia médica en fincas bananeras de Changuinola

Asimismo, se anunció el refuerzo de las inspecciones a comercios locales por parte de las entidades competentes y el fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia en carreteras, principales rutas utilizadas para el transporte de productos hurtados, lo que afecta directamente a productores y comerciantes de la región.

Representantes de la empresa Chiquita señalaron que el problema del hurto agrícola no solo impacta al banano y al plátano, sino también a otros rubros, muchos de los cuales no están siendo contabilizados debido a que algunos productores no presentan denuncias, por temor o desánimo.

En las reuniones participaron autoridades de la Policía Nacional, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), quienes buscan establecer una estrategia integral para reducir este delito y permitir avanzar en la reactivación del sector bananero en la provincia de Bocas del Toro.

Con información de Nixon Miranda