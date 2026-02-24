Iglesia, sociedad civil y Gobierno buscan salida consensuada por el Hogar María Auxiliadora en Chitré

La funcionaria señaló que se busca un sitio permanente para los jóvenes trasladados desde el Centro de Atención Integral de Tocumen, atendiendo una orden del Procurador General de la Nación.

Chitré, Herrera/Hasta horas de la noche, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, sostuvo una reunión con representantes de la Iglesia católica, grupos cívicos y la Gobernación de Herrera para buscar alternativas ante la situación del Hogar María Auxiliadora, tras el traslado de jóvenes con discapacidad a esas instalaciones.

Mientras se desarrollaba el encuentro en la residencia del obispo de la diócesis, un grupo de ciudadanos de Chitré se manifestó frente al lugar, oponiéndose a la medida adoptada por las autoridades y exigiendo que el hogar retorne a su propósito original de atención a niñas y jóvenes vulnerables. Al finalizar la reunión, parte de la población civil se congregó en la puerta principal del obispado coreando que el hogar es de las niñas, lo que obligó a la intervención del padre para calmar los ánimos.

El traslado y las alternativas

La ministra explicó que el traslado se realizó el lunes de Carnaval.

“Nos hemos reunido con los interesados en el tema; el lunes de Carnaval trasladamos 10 jóvenes adultos con discapacidades al Hogar María Auxiliadora, el cual en ese momento se encontraba sin población porque es un albergue de temporada escolar. Este grupo de adultos jóvenes viene debido a una orden del Procurador General de la Nación para reubicar a esta población que viene del Centro de Atención Integral de Tocumen. Estamos buscando alternativas de un lugar más estable, que le sirva permanentemente para estar allí. Entre las alternativas nos han ofrecido Nutre Hogar de Monagrillo, igualmente del Club de Leones de Panamá, Club de Leones de Potrerillos, de Monseñor Ulloa un ofrecimiento en Coclé y otras alternativas para que las niñas del María Auxiliadora puedan regresar, mientras hemos coordinado con el Ifarhu para que estas niñas tengan la opción de ir al centro educativo de esta institución en Chitré”, manifestó Beatriz Carles.

La funcionaria señaló que se busca un sitio permanente para los jóvenes trasladados desde el Centro de Atención Integral de Tocumen, atendiendo una orden del Procurador General de la Nación.

Reacción de la comunidad

Rubielka Barragán, del Club Rotario de Chitré, cuestionó la decisión y defendió la trayectoria del hogar.

“Hay personas que quieren al hogar, han trabajado en este periodo de 90 años de estar dando servicios a mujeres, niñas vulnerables. Hay muchos hogares en el país donde también se pueden hospedar estos señores que también necesitan apoyo. No es justo quitarte tú para ponerme yo. Esto comenzó lunes de Carnaval como a veces se hacen las cosas en Panamá; cuando estamos entretenidos en algunas actividades, nos sorprenden con este tipo de acciones”, expresó.

Al concluir la reunión, algunos de los participantes acordaron otorgar un voto de confianza a la ministra por algunos días, mientras se gestiona una alternativa para los jóvenes en condición especial trasladados desde Tocumen a Chitré y se evalúa el retorno de las niñas al Hogar María Auxiliadora.

La postura de la Iglesia

Por su parte, el padre José Héctor González, de la iglesia catedral de Chitré, indicó que durante el encuentro prevaleció el diálogo.

“Primó el diálogo sincero y todos manifestaron la opinión; en ningún momento se ha dicho que no se quiere a esa población, queremos ser parte de la solución, pero estamos claros de que el Hogar María Auxiliadora no es el lugar correcto; se ha pedido tiempo, se le ha dado, pero queremos saber cuánto tiempo”, señaló.

La situación mantiene a la comunidad atenta a las decisiones que adopte el Ministerio de Desarrollo Social en los próximos días, mientras persiste el reclamo ciudadano para que el hogar continúe destinado a la atención de niñas y adolescentes vulnerables.

Con información de Eduardo Javier Vega