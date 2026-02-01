Juez dicta detención preventiva a un hombre en Chiriquí por presuntas amenazas contra sus padres

El caso es tramitado por la Sección de Familia y el Menor de la Fiscalía Regional de Chiriquí, que vincula al imputado con conductas de agresión reiteradas dentro del entorno familiar.

Chiriquí/Un hombre de 45 años permanecerá en detención provisional por orden de un juez de garantías, tras ser vinculado como presunto responsable de violencia psicológica, violencia patrimonial y daños a la propiedad en perjuicio de sus padres, según la investigación del Ministerio Público en la provincia de Chiriquí.

El caso es llevado por la Sección de Familia y el Menor de la Fiscalía Regional de Chiriquí, que vincula al imputado con conductas de agresión reiteradas dentro del entorno familiar.

De acuerdo con los elementos expuestos en audiencia, los hechos se habrían registrado entre mayo de 2025 y enero de 2026, en la residencia donde conviven los involucrados, ubicada en el distrito de Barú, corregimiento de Baco.

La investigación señala que el sospechoso habría proferido amenazas y expresiones denigrantes en múltiples ocasiones, además de incurrir en violencia patrimonial mediante la destrucción de ventanas de la vivienda de sus padres.

Durante la diligencia judicial, la Fiscalía solicitó la legalización de la aprehensión, la formulación de imputación y la imposición de la medida cautelar de detención provisional, al sostener que existen riesgos procesales para las víctimas debido a la relación de parentesco y convivencia con el imputado.

El juez admitió las solicitudes y ordenó la medida cautelar mientras avanzan las investigaciones.