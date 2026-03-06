Cazzu responde a la polémica con Nodal y Rauw Alejandro: 'Lo que digo, lo hago por mi hija'

La rapera argentina volvió a pronunciarse sobre el escándalo mediático , una controversia que recientemente se intensificó tras la aparición de una referencia a su historia personal en una canción interpretada por Rauw Alejandro .

En una entrevista televisiva, la artista dejó claro que no se arrepiente de haber reaccionado públicamente a la polémica generada por el tema Rosita, incluido en un proyecto del productor Tainy. Según explicó, todas sus declaraciones tienen una razón personal muy clara: su hija.

La controversia más reciente dentro del conflicto mediático entre Cazzu y Christian Nodal comenzó cuando se publicó la canción “Rosita”. En el tema, interpretado por Rauw Alejandro, aparece una línea que rápidamente fue interpretada por los fans como una alusión directa al mediático triángulo que involucró a Cazzu, Nodal y Ángela Aguilar.

El verso dice: “Yo me voy contigo y me caso a lo Christian Nodal”. Para muchos seguidores de la historia, la referencia fue inmediata. La frase parecía evocar la manera en que, según versiones públicas, Nodal terminó su relación con Cazzu y poco después inició un romance con Ángela Aguilar, una situación que se convirtió en uno de los temas más comentados dentro del entretenimiento latino.

Tras escuchar la canción, Cazzu publicó un mensaje extenso en redes sociales en el que criticó que se utilizara su historia personal para romantizar una infidelidad, lo que encendió aún más el debate entre seguidores de los artistas.

Por su parte, Rauw Alejandro negó que la intención de la línea fuera atacar o ridiculizar a la cantante argentina.

El conflicto no terminó ahí. Poco después de la respuesta de Cazzu, Christian Nodal también reaccionó con un texto público en el que cuestionó la postura de su expareja.

El cantante insinuó que la artista estaba siendo contradictoria al compartir escenario con personas que, según él, habían provocado problemas en su relación. Muchos interpretaron esa declaración como una referencia indirecta a Bad Bunny, aunque el artista mexicano no lo mencionó de forma explícita.

Desde entonces, la disputa ha dividido a los fans, con quienes defienden la postura de Cazzu y quienes respaldan la versión de Nodal.

A pesar del ruido mediático, la rapera aseguró que no se arrepiente de sus palabras. Durante una entrevista en el programa El Gordo y la Flaca, de Univision, respondió directamente a la pregunta sobre si lamentaba haber intervenido en la polémica.

“No, para nada, Yo me arrepiento de muy pocas cosas que he hecho en mi vida. La paz que siento en este momento... como que no hay algo que verdaderamente a mí me dé una taquicardia, me ponga nerviosa”, afirmó la artista.

Además, insistió en que su postura pública no tiene un objetivo personal, sino que responde a una razón mucho más importante para ella.

“Nunca hablo desde lo personal, sino de lo colectivo”, explicó, señalando que muchas mujeres le escriben para agradecerle por visibilizar temas como la ausencia paterna.

En ese sentido, Cazzu subrayó que todas sus declaraciones tienen una motivación clara: proteger a su hija.

La cantante también abordó otro aspecto que suele acompañar a las polémicas en redes sociales: los comentarios negativos.

Lejos de preocuparse por las críticas o por perder popularidad, Cazzu aseguró que no busca agradar a todo el mundo.

“Yo no quiero ser amada por todo el mundo”, declaró con firmeza.

En su reflexión, la artista también planteó una visión más amplia sobre la relación entre los fans y las figuras públicas, sugiriendo que el vínculo emocional que muchas personas sienten hacia los artistas puede ser, en ocasiones, poco realista.

A casi un año de la ruptura entre Cazzu y Christian Nodal, la historia sigue generando titulares en el mundo del entretenimiento latino. Entre canciones con referencias indirectas, respuestas públicas y debates en redes sociales, el caso continúa alimentando la conversación entre seguidores y medios.

Mientras tanto, Cazzu parece mantener una postura clara: defender su posición, proteger a su hija y no retractarse de lo que ha dicho, incluso si eso significa permanecer en el centro de una de las polémicas más comentadas del pop latino reciente.