Decomisan mil 192 paquetes de presunta droga en Puerto Pilón; hay tres aprehendidos

Provincia de Colón/Durante una operación conjunta entre la Policía Nacional y el Ministerio Público, se logró la aprehensión de tres personas en el corregimiento de Puerto Pilón y el decomiso de mil 192 paquetes de presuntas sustancias ilícitas, que se encontraban ocultas en un camión con doble fondo.

Además, se incautaron tres armas de fuego y otros indicios que guardan relación con este hecho investigado por las autoridades, indicó el Ministerio Público (MP) en un comunicado.

El MP informó que los aprehendidos fueron puestos a órdenes de las autoridades correspondientes para el debido trámite y deslindar responsabilidades.