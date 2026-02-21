Fallece Willie Colón a los 75 años, la salsa está de luto

El cantautor y trombonista, pionero de la salsa, tuvo una larga y exitosa carrera y se convirtió en ícono de la comunidad latina.

Ciudad de Panamá/Willie Colón, legendaria figura de la música latina, murió a los 75 años este sábado 21 de febrero, informó su familia a través de un comunicado difundido en redes sociales.

"Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Patió en paz esta mañana rodeado de su amada familia", se lee al inicio.

"Aun cuando lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre. Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo", finalizan en el mensaje.

En informes del viernes 20 de febrero, se conoció que Willie Colón había sido ingresado de emergencia por problemas respiratorios al Lawrence Hospital de Bronxville, Nueva York.

A Willie Colón le sobreviven su esposa, Julia Colón Craig, y sus cuatro hijos: Willie Jr., Diego, Miguel y Antonio.

Vida y trayectoria

William Anthony Colón, nació en El Bronx, Nueva York, el 28 de abril de 1950, conocido artísticamente como Willie Colón, fue un cantautor y trombonista estadounidense de origen puertorriqueño.

También fue conocido por haber formado parte de los dúos Willie Colón & Héctor Lavoe y Willie Colón & Rubén Blades, siendo identificado como uno de los intérpretes en la historia de la salsa.

Colón fue un integrante de la salsa y un artista con ventas registradas, siendo una figura en la escena musical neoyorquina asociada a Fania Records.

Etapa con Rubén Blades

Luego de su separación de Lavoe en 1974, Willie Colón comenzó un crecimiento personal tomando clases de teoría musical, composición y arreglos orquestales y lanzó dos álbumes en solitario, uno de ellos instrumental. Posteriormente, realizó la producción de los discos de Héctor Lavoe y se unió el panameño Rubén Blades y otros cantantes.

A partir de 1977, estrenó un nuevo cantante dentro de su orquesta; se trató de Rubén Blades. Esta pareja alcanzó el éxito reclutando a un público joven que no estaba familiarizado con la producción discográfica de Colón, por lo que la gente no echó de menos a Héctor Lavoe, quien, por lo demás, estaba vigente con banda propia.

El éxito con Blades se fundamentó en un sonido con una orquesta de músicos donde se mezclaba la sofisticación y la fuerza en escena, con letras que dieron a la salsa mayores alcances.

En el año 1978, Colón produjo el álbum Siembra, junto a Rubén Blades. Este álbum fue catalogado como uno de los más conocidos del género salsa y el más vendido del sello Fania.

En 1981, produjo junto a Rubén Blades el álbum Canciones del solar de los aburridos cuyo estilo de trombones y la letra de algunas canciones rememoró su época con el cantante Héctor Lavoe. Este álbum fue nominado al Grammy.

Willie Colón culminó su asociación artística con Rubén Blades luego de la producción del álbum The Last Fight (1982), que le permitió aparecer en la película homónima.

